Украина готовится к ужесточению карантина, Бельмондо умер, Джелялова арестовали. Главное за день

Жесткий карантин не планируют вводить в Украине до ноября, первое ужесточение требований ожидается уже 13 сентября Фото: ЕРА

Украина готовится к усилению карантина

С 13 сентября Украина перейдет в "желтую" зону карантина, сказал министр здравоохранения страны Виктор Ляшко. По его словам, страна уже сегодня превысила индикаторы, которые могут перевести страну с "зеленого" уровня эпидемической опасности в "желтый".

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией ухудшается, но жесткий карантин как минимум до ноября вводить в Украине не будут, отметил главный санврач страны Игорь Кузин.

В оккупированном Крыму арестовали замглавы Меджлиса и еще четырех крымчан

Подконтрольный оккупационной администрации Крыма "Киевский районный суд" Симферополя до 4 ноября арестовал заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова. По два месяца ареста получили еще два крымчанина – братья Азиз и Асан Ахтемовы. Их родственники Эксендер и Артем Ахтемовы получили от 10 до 15 суток админареста.

В Беларуси вынесли приговоры оппозиционерам Колесниковой и Знаку

Белорусский суд признал виновными по всем инкриминируемым им обвинениям оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака. Колесникову приговорили к 11 годам колонии общего режима, Знака – к 10 годам колонии усиленного режима.

Евросоюз призвал выпустить их и остальных политзаключенных, МИД Германии назвал приговоры олицетворением репрессий.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что Знак и Колесникова выйдут на свободу раньше сроков, которые им назначили.

Бельмондо умер

Знаменитый французский актер Жан-Поль Бельмондо сегодня умер. По словам адвоката, он был очень слаб в последнее время и "тихо ушел из жизни".

Из тюрьмы в Израиле бежали опасные преступники

Из израильской тюрьмы Гильбоа сбежали шестеро палестинцев, которых считают особо опасными преступниками. Они покинули территорию через туннель. В Израиле усилили меры безопасности, полиция разместила на дорогах более 200 блокпостов. Беглецов пока не нашли.

"Слуга народа" отказалась от планов выдвигать своего кандидата на выборах в Харькове, но определилась с одним из кандидатов на довыборах в Раду

Пропрезидентская партия "Слуга народа" не намерена выдвигать своего кандидата на внеочередных выборах мэра Харькова, заявили глава партии Александр Корниенко и председатель парламентской фракции Давид Арахамия.

Кандидатом в нардепы на довыборах в Верховную Раду на округе №197 (Черкасская область) выдвинули мэра города Золотоноша Виталия Войцеховского. Еще одного кандидата – на 184-м округе (Херсонская область) – пока не утвердили. На это у партии есть еще 10 дней.