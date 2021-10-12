Twitter добавил функцию удаления подписчиков

7 октября соцсеть начала тестировать эту функцию, а 12 октября полноценно запустила ее для всех пользователей.

Чтобы удалить подписчика, нужно зайти в свой профиль и нажать "Подписчики". Затем щелкнуть значок с тремя точками и выбрать "Удалить этого подписчика".

Ранее Twitter позволяла только блокировать подписчиков. Пользователи могли прибегнуть к так называемой "мягкой блокировке": если заблокировать подписчика и затем разблокировать его, то тот пропадет из списка читателей.

The option to remove a follower is now rolling out to everyone on web. — Twitter Support (@TwitterSupport) October 11, 2021