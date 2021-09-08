Twitter позволит пользователям отписывать от себя читателей

Ранее Twitter позволяла только блокировать подписчиков. Пользователи могли прибегнуть к так называемой "мягкой блокировке": если заблокировать подписчика и затем разблокировать его, то тот пропадет из списка читателей.
Сейчас же соцсеть тестирует возможность отписать человека от аккаунта без блокировки.
Чтобы удалить подписчика, необходимо будет зайти в свой профиль и нажать кнопку "Подписчики". Затем нужно щелкнуть на значок с тремя точками и выбрать "Удалить этого подписчика".
We're making it easier to be the curator of your own followers list. Now testing on web: remove a follower without blocking them.— Twitter Support (@TwitterSupport) September 7, 2021
To remove a follower, go to your profile and click “Followers”, then click the three dot icon and select “Remove this follower”. pic.twitter.com/2Ig7Mp8Tnx