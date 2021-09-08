Twitter позволит пользователям отписывать от себя читателей

Ранее Twitter позволяла только блокировать подписчиков. Пользователи могли прибегнуть к так называемой "мягкой блокировке": если заблокировать подписчика и затем разблокировать его, то тот пропадет из списка читателей.

Сейчас же соцсеть тестирует возможность отписать человека от аккаунта без блокировки.

Чтобы удалить подписчика, необходимо будет зайти в свой профиль и нажать кнопку "Подписчики". Затем нужно щелкнуть на значок с тремя точками и выбрать "Удалить этого подписчика".