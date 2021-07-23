Twitter планирует интегрировать биткоин

По словам Дорси, биткоин будет интегрирован в торговлю, платную подписку и другие приложения, в частности Twitter Tip Jar и Super Follows.
TechCrunch пишет, что Дорси часто рекламировал криптовалюту. Он говорил, что она напоминает ему "первые дни интернета" и что в его жизни не было "ничего более важного, над чем он мог бы работать".
Дорси также назвал биткоин одним из трех ключевых направлений будущего Twitter, наряду с искусственным интеллектом.
Стоимость криптовалюты биткоин 20 июля упала до менее $30 тыс., впервые с 22 июня. Причиной этого стала большая распродажа на мировых фондовых рынках.
Основатель компании Tesla бизнесмен Илон Маск 13 июня сказал, что компания будет принимать оплату биткоинами, если криптовалюта станет более экологичной. Позже Маск спросил Дорси, будет ли Twitter принимать биткойны в качестве оплаты от рекламодателей, сообщил журнал Business Insider 22 июля. Дорси тогда не дал однозначного ответа, добавило издание.