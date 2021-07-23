Twitter планирует интегрировать биткоин

По словам Дорси, биткоин будет интегрирован в торговлю, платную подписку и другие приложения, в частности Twitter Tip Jar и Super Follows.

TechCrunch пишет, что Дорси часто рекламировал криптовалюту. Он говорил, что она напоминает ему "первые дни интернета" и что в его жизни не было "ничего более важного, над чем он мог бы работать".

Дорси также назвал биткоин одним из трех ключевых направлений будущего Twitter, наряду с искусственным интеллектом.