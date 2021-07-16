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Twitter закрывает аналог сториз Fleets – их использовали не так, как предполагали в компании

Вместо Fleets компания будет развивать голосовые чаты Spaces
Вместо Fleets компания будет развивать голосовые чаты Spaces
Фото: depositphotos.com

Компания Twitter закрывает в своей соцсети функцию Fleets (аналог Stories в Instagram и Facebook), которую запустила в ноябре 2020 года. Об этом сообщили в блоге компании 14 июля.

С 3 августа в верхней части приложения вместо исчезающих  Fleets будут отображаться активные голосовые чаты Spaces.

От "флитов" отказались из-за их низкой популярности. Кроме того, компания считала, что функция поможет снизить давление вокруг твитов (особенно для публичных личностей), а пользователи смогут выражать "случайные мысли и чувствовать себя более комфортно". Функция должна была позволить пользователям меньше думать о реакции на их твиты (в Fleets нет лайков и ретвитов) и прийти к личному общению, но этого не произошло.

Вместо этого пользователи использовали "флиты" для продвижения своих твитов, отметили в блоге.

Теги: Twitter, соцсети, приложение, соцсеть, сториз
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