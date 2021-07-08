Трамп подал в суд на Google, Twitter и Facebook, обвинив их в цензуре

Выступая на пресс-конференции 7 июля, он обвинил соцсети в цензуре, а Демократическую партию – в поддержке дезинформации против него.
Экс-президент назвал коллективный иск против техногигантов "очень красивым развитием нашей свободы слова". Трамп также заявил, что если соцсети могут заблокировать президента, то поступить так могут с кем угодно.
К заявлению Трампа присоединились бывшие должностные лица его администрации, которые создали некоммерческий институт политики "Америка прежде всего". Также 7 июля его коллеги-республиканцы в Конгрессе обнародовали меморандум о том, что намерены противостоять крупным техногигантам.
Эксперты, опрошенные BBC, считают, что иски вряд ли увенчаются успехом. Соцсети, будучи частными компаниями, имеют право сами решать, как использовать их платформу, и суд, скорее всего, станет на их сторону.
Соцсеть Twitter 9 января этого года навсегда забанила аккаунт Трампа, где у него было 88 млн подписчиков. Это произошло после того, как Трамп 6 января на митинге перед Белым домом заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.
6 января были временно заблокированы страницы Трампа в Facebook и Instagram.
19 февраля в интервью изданию Huffpost Трамп заявил, что не будет возвращаться в Twitter, потому что там стало "очень скучно и миллионы людей уходят". Также экс-президент США назвал отметки о проверке фактов под его постами "позорными".
Племянница Трампа Мэри утверждала, что из-за блокировки в Twitter ее родственник расстроился больше, чем из-за поражения на выборах президента.
2 июля команда Трампа запустила соцсеть Gettr. Платформу позиционируют как аналог Twitter.