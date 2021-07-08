Трамп подал в суд на Google, Twitter и Facebook, обвинив их в цензуре

Выступая на пресс-конференции 7 июля, он обвинил соцсети в цензуре, а Демократическую партию – в поддержке дезинформации против него.

Экс-президент назвал коллективный иск против техногигантов "очень красивым развитием нашей свободы слова". Трамп также заявил, что если соцсети могут заблокировать президента, то поступить так могут с кем угодно.

К заявлению Трампа присоединились бывшие должностные лица его администрации, которые создали некоммерческий институт политики "Америка прежде всего". Также 7 июля его коллеги-республиканцы в Конгрессе обнародовали меморандум о том, что намерены противостоять крупным техногигантам.

Эксперты, опрошенные BBC, считают, что иски вряд ли увенчаются успехом. Соцсети, будучи частными компаниями, имеют право сами решать, как использовать их платформу, и суд, скорее всего, станет на их сторону.