Трамп хвалил Гитлера за восстановление экономики Германии – журналист

Как пишет Бендер, Трамп комплиментарно высказался о Гитлере во время "импровизированного урока истории", когда Келли напомнил президенту США, на чьей стороне были разные страны во время Первой и Второй мировой войн.

Трамп, в частности, заявил, что Гитлеру удалось восстановить экономику Германии после Первой мировой, на что Келли ответил, что немецкий народ предпочел бы быть скорее бедным, чем подвергнуться нацистскому геноциду. Также он сказал Трампу, что, даже если слова об успехах Гитлера в экономике были бы правдой, он не имеет права высказываться в поддержку лидера нацистской Германии.

Пресс-секретарь Трампа Лиз Харрингтон категорически опровергла факт этого разговора, назвав фрагмент книги "совершенной ложью". Однако Бендер подчеркнул, что его источники подтверждают, что 45-й президент США так говорил.