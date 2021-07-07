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Трамп хвалил Гитлера за восстановление экономики Германии – журналист

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Трамп считает, что Гитлер восстановил экономику Германии
Трамп считает, что Гитлер восстановил экономику Германии
Фото: EPA

45-й президент США Дональд Трамп в ходе визита в Европу в 2018 году по случаю празднования 100-летия окончания Первой мировой войны сказал тогдашнему главе аппарата Белого дома Джону Келли, что лидер нацистской Германии Адольф Гитлер "сделал много хороших вещей для экономики". Об этом в своей книге написал журналист Майкл Бендер из Wall Street Journal, сообщает The Guardian.

Как пишет Бендер, Трамп комплиментарно высказался о Гитлере во время "импровизированного урока истории", когда Келли напомнил президенту США, на чьей стороне были разные страны во время Первой и Второй мировой войн.

Трамп, в частности, заявил, что Гитлеру удалось восстановить экономику Германии после Первой мировой, на что Келли ответил, что немецкий народ предпочел бы быть скорее бедным, чем подвергнуться нацистскому геноциду. Также он сказал Трампу, что, даже если слова об успехах Гитлера в экономике были бы правдой, он не имеет права высказываться в поддержку лидера нацистской Германии.

Пресс-секретарь Трампа Лиз Харрингтон категорически опровергла факт этого разговора, назвав фрагмент книги "совершенной ложью". Однако Бендер подчеркнул, что его источники подтверждают, что 45-й президент США так говорил.

Контекст:

75-летний Дональд Трамп был президентом США с 2017-го по 2021 год. На выборах в 2020 году он проиграл бывшему вице-президенту Соединенных Штатов демократу Джо Байдену.

Джон Келли – генерал армии США в отставке, в 2012–2016 годах возглавлял Южное командование США. В администрации Трампа Келли работал с января 2017-го по январь 2019-го (сначала в должности министра внутренней безопасности, позже – главой аппарата Белого дома). После отставки, по данным CNN, Келли говорил друзьям, что Трамп – самый порочный человек из тех, кого он когда-либо встречал.

Он известен в том числе своими скандальными и противоречивыми заявлениями. Так, комментируя участие США в Первой и Второй мировой войнах, Трамп говорил, что Соединенные Штаты "выиграли две прекрасные войны". В 2018-м, по данным СМИ, Трамп назвал погибших в Первой мировой войне солдат "лузерами" (сам Трамп это категорически отрицал). В 2019-м он "поздравил" Польшу с годовщиной вторжения нацистской Германии. Также глава Белого дома критиковал партнеров по НАТО и комплиментарно высказывался об авторитарных лидерах РФ и КНДР Владимире Путине и Ким Чен Ыне.

Теги: США, Адольф Гитлер, Дональд Трамп, Джон Келли
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