Трамп отправился в "турне мести" республиканцам, которые голосовали за его импичмент – CNN

Телеканал отмечает, что этот тур – первое подобное мероприятие Трампа после событий в Капитолии и попытки импичмента – проводится "в стиле предвыборной кампании". Предполагается, что в нем Трамп поддерживает своих сторонников, которые будут баллотироваться в Конгресс в следующем году.

В то же время заметная часть выступления Трампа в Огайо, с которого начался тур, была посвящено не Максу Миллеру, бывшему помощнику Трампа, которого экс-президент поддерживает на грядущих выборах, а его сопернику в праймериз – Энтони Гонсалесу, одному из внутрипартийных "предателей", который в числе 10 республиканцев проголосовал за импичмент Трампа из-за захвата Капитолия.

Трамп и Миллер. Фото: EPA

Кроме того, значительная часть митинга Трампа – не только его речи, но и выступлений других спикеров-республиканцев – была посвящена жалобам на президентские выборы 2020 года. Цель Трампа заключается в том, чтобы его избиратели не забывали о недовольстве результатом президентских выборов, считает телеканал.