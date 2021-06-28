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Трамп отправился в "турне мести" республиканцам, которые голосовали за его импичмент – CNN

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Трамп хочет, чтобы его избиратели не забывали о недовольстве президентскими выборами, считают американские СМИ
Трамп хочет, чтобы его избиратели не забывали о недовольстве президентскими выборами, считают американские СМИ
Фото: EPA

26 июня бывший президент США Дональд Трамп начал "тур мести" республиканцам, которые голосовали за его импичмент. Об этом пишет CNN.

Телеканал отмечает, что этот тур – первое подобное мероприятие Трампа после событий в Капитолии и попытки импичмента – проводится "в стиле предвыборной кампании". Предполагается, что в нем Трамп поддерживает своих сторонников, которые будут баллотироваться в Конгресс в следующем году.

В то же время заметная часть выступления Трампа в Огайо, с которого начался тур, была посвящено не Максу Миллеру, бывшему помощнику Трампа, которого экс-президент поддерживает на грядущих выборах, а его сопернику в праймериз – Энтони Гонсалесу, одному из внутрипартийных "предателей", который в числе 10 республиканцев проголосовал за импичмент Трампа из-за захвата Капитолия.

Трамп и Миллер. Фото: EPA
Трамп и Миллер. Фото: EPA

Кроме того, значительная часть митинга Трампа – не только его речи, но и выступлений других спикеров-республиканцев – была посвящена жалобам на президентские выборы 2020 года. Цель Трампа заключается в том, чтобы его избиратели не забывали о недовольстве результатом президентских выборов, считает телеканал.

Митинг Трампа в Огайо. Фото: EPA
Митинг Трампа в Огайо. Фото: EPA

Контекст:

Голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Победителем стал Джо Байден.

Во время выборов и после них Трамп и его команда неоднократно заявлял о фальсификациях и непризнании результатов подсчета голосов. Во время одного из таких заявлений, 6 января, он призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить Байдена победителем выборов президента США. Протестующие отправились к Капитолию и взяли его штурмом. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полициибыли задержаны 52 человека, в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение.

Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам, однако в Сенате его оправдали.

Теги: США, выборы, митинг, Конгресс США, Дональд Трамп, Огайо, импичмент Трампа
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