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Сенат оправдал Трампа на процессе по импичменту

За импичмент 45-го президента США Дональда Трампа высказались 50 сенаторов-демократов и семеро республиканцев.

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Для объявления импичмента Трампу необходимо было 67 голосов сенаторов
Для объявления импичмента Трампу необходимо было 67 голосов сенаторов
Фото: EPA

Сенат США проголосовал за оправдание 45-го президента США Дональда Трампа по его второму делу об импичменте. Об этом 13 февраля сообщил телеканал CNN.

За импичмент проголосовали 50 сенаторов-демократов и всего семеро республиканцев. Для объявления импичмента Трампу необходимо было 67 голосов сенаторов.

По информации CNN, за признание Трампа виновным в подстрекательстве к штурму Капитолия проголосовали республиканцы Ричард Берр, Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Митт Ромни, Бен Сассе, Пэт Туми.

Решение верхней палаты Конгресса не может быть обжаловано в суде.

Трампу грозил импичмент из-за событий 6 января, когда он призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса, где в тот момент должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. В итоге протестующие взяли здание Конгресса штурмом. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

С 20 января Трамп уже не является президентом США. Если бы его признали виновным, Сенат смог бы провести еще одно голосование и забрать у него право занимать любую федеральную должность, то есть запретить снова баллотироваться в президенты. В случае признания виновным у Трампа отобрали бы президентские льготы.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

Теги: США, Джо Байден, импичмент, Сенат США, Дональд Трамп
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