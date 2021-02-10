Байден заявил, что не будет следить за процессом по импичмента Трампа

Президент США Джо Байден комментируя процесс импичмента в отношении 45-го президента США республиканца Дональда Трампа заявил, что будет заниматься своей работой.

Президент США Джо Байден не планирует смотреть процесс импичмента в отношении 45-го президента США республиканца Дональда Трампа. Об этом 9 февраля он заявил The Washington Times.

Президент США подчеркнул, что у него есть своя работа.

"Я уверен, что они будут вести себя хорошо. И это все, что я собираюсь сказать об импичменте", – заявил Байден.

Сенат США 9 февраля поддержал конституционность импичмента Трампа. Слушания продолжат завтра в полдень по местному времени.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, первым, кто может быть осужденным после истечения срока полномочий президента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

Трампу грозит импичмент из-за событий 6 января, когда он призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса, где в тот момент должны были объявить победителем выборов Байдена. В итоге протестующие взяли здание Конгресса штурмом. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

После этого Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам.

Резолюцию не успели передать в Сенат до 19 января, когда прошло последнее заседание верхней палаты Конгресса перед инаугурацией Байдена. С 20 января Трамп уже не является президентом США. Однако если он будет признан виновным, Сенат сможет провести еще одно голосование и забрать у него право занимать любую федеральную должность, то есть запретить снова баллотироваться в президенты. Кроме того, в случае признания виновным у Трампа отберут президентские льготы.

25 января Палата представителей передала в Сенат резолюцию об импичменте Трампа. 45-го президента вызывали в Сенат для дачи показаний по делу об импичменте, но он отказался участвовать в "антиконституционном процессе".