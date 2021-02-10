Сенат США назвал конституционной процедуру импичмента Трампа

9 февраля Сенат США назвал конституционным процесс импичмента над 45-м президентом Дональдом Трампом, за выступили шесть однопартийцев бывшего главы Белого дома.

Сенат США 9 февраля поддержал конституционность импичмента 45-го президента США республиканца Дональда Трампа, сообщил телеканал NBC News.

"За" проголосовали 56 сенаторов, в том числе шесть республиканцев, "против" – 44.

Для продолжения процедуры требовалось простое большинство.

На сегодняшнем заседании сенаторам, в частности, продемонстрировали видеокадры штурма Капитолия 6 января.

Слушания продолжат завтра в полдень по местному времени.

По информации CNN, у демократов и защиты Трампа будет по 16 часов в течение двух дней, чтобы представить свои доводы Сенату.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, первым, кто может быть осужденным после истечения срока полномочий президента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

Трампу грозит импичмент из-за событий 6 января, когда он призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса, где в тот момент должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. В итоге протестующие взяли здание Конгресса штурмом. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

После этого Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам.

Резолюцию не успели передать в Сенат до 19 января, когда прошло последнее заседание верхней палаты Конгресса перед инаугурацией Байдена. С 20 января Трамп уже не является президентом США. Однако если он будет признан виновным, Сенат сможет провести еще одно голосование и забрать у него право занимать любую федеральную должность, то есть запретить снова баллотироваться в президенты. Кроме того, в случае признания виновным у Трампа отберут президентские льготы.

25 января Палата представителей передала в Сенат резолюцию об импичменте Трампа. 45-го президента вызывали в Сенат для дачи показаний по делу об импичменте, но он отказался участвовать в "антиконституционном процессе".