Трамп отказался давать показания на слушаниях в Сенате по делу о его импичменте

Обвинители из Палаты представителей Конгресса обратились к экс-президенту США Дональду Трампу с требованием дать показания в Сенате в рамках процедуры его импичмента. Трампа хотели допросить о его действиях 6 января, в день штурма Капитолия, а также в период с 8-го по 11 февраля. Советник экс-президента заявил, что процесс, начатый в рамках импичмента, – неконституционный.

Бывший президент США Дональд Трамп не будет давать показания под присягой в Сенате Конгресса США в рамках процедуры его импичмента. Об этом советник Трампа Джейсон Миллер заявил CNN.

По словам Миллера, Трамп отказывается участвовать в "антиконституционном процессе".

Обвинители из Палаты представителей обратились к Трампу с требованием дать показания в Сенате после того, как его юристы представили ответ на резолюцию об импичменте, "отрицая неопровержимые факты о действиях президента 6 января".

Трамп должен был дать показания о его действиях 6 января, в день штурма Капитолия, в период с 8-го по 11 февраля. Предполагался перекрестный допрос.

Адвокаты Трампа утверждают, что этим письмом конгрессмены "подтвердили, что не могут доказать обвинения" в адрес 45-го президента США, юристов цитирует Financial Times.

31 января Трамп назначил двух новых адвокатов, которые возглавят защиту в судебном процессе по делу об импичменте, после того, как предыдущая команда защиты отказалась участвовать в процессе по импичменту всего за неделю до начала из-за разногласий по поводу линии защиты.

Трампу грозит импичмент из-за событий 6 января, когда он призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса, где в тот момент должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. В итоге протестующие взяли здание Конгресса штурмом. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

После этого Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампу. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам.

Резолюцию не успели передать в Сенат до 19 января, когда прошло последнее заседание верхней палаты Конгресса перед инаугурацией Байдена. С 20 января Трамп уже не является президентом США. Однако если он будет признан виновным, Сенат сможет провести еще одно голосование и забрать у него право занимать любую федеральную должность, то есть запретить снова баллотироваться в президенты. Кроме того, в случае признания виновным у Трампа отберут президентские льготы.

25 января Палата представителей передала в Сенат резолюцию об импичменте Трампа.

Это уже вторая попытка объявить Трампу импичмент. Первый раз процедуру запустили в сентябре 2019 года. Ее причиной стал скандал, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля. В разговоре с ним Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента, своего соперника на президентских выборах Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию". В итоге Палата представителей объявила ему импичмент, а Сенат отклонил обе статьи обвинения.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.