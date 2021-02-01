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Трамп нашел новых адвокатов, которые будут защищать его по делу об импичменте

Назначенные экс-президентом США Дональдом Трампом юристы считают, что объявление ему импичмента "неконституционное".

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Трамп назначил новых юристов за неделю до слушаний в Сенате
Трамп назначил новых юристов за неделю до слушаний в Сенате
Фото: EPA

Бывший президент США Дональд Трамп 31 января назначил двух новых адвокатов, которые возглавят защиту в судебном процессе по делу об импичменте в Сенате. Об этом пишет Reuters.

Новыми адвокатами станут Дэвид Шон и Брюс Кастор.

В заявлении его офиса, опубликованном журналисткой CBS News Сарой Кук, говорится, что Шон уже работал с 45-м президентом США и другими советниками, чтобы подготовиться к предстоящему судебному разбирательству. В заявлении сказано, что Шон и Кастор согласны с тем, что судебный процесс против Трампа является неконституционным.

Дэвид Шон – федеральный адвокат по уголовным делам и гражданским правам из Нью-Йорка и Алабамы. Шон представлял Роджера Стоуна, соратника Трампа, приговоренного к тюремному заключению за ложь Конгрессу во время расследования в отношении России.

Брюс Кастор – бывший окружной прокурор Филадельфии, специализирующийся по делам об убийствах.

Ранее стало известно, что вся команда защиты Трампа отказалась участвовать в процессе по импичменту всего за неделю до начала из-за разногласий по поводу линии защиты. Слушания должны начаться 8 февраля.

Трампу грозит импичмент из-за событий 6 января, когда он призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса, где в тот момент должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. В итоге протестующие взяли здание Конгресса штурмомВ результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

После этого Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампу. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам.

Резолюцию не успели передать в Сенат до 19 января, когда прошло последнее заседание верхней палаты Конгресса перед инаугурацией Байдена. С 20 января Трамп уже не является президентом США. Однако если он будет признан виновным, Сенат сможет провести еще одно голосование и забрать у него право занимать любую федеральную должность, то есть запретить снова баллотироваться в президенты. Кроме того, в случае признания виновным у Трампа отберут президентские льготы.

25 января Палата представителей передала в Сенат резолюцию об импичменте Трампа.

Это уже вторая попытка объявить Трампу импичмент. Первый раз процедуру запустили в сентябре 2019 года. Ее причиной стал скандал, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля. В разговоре с ним Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента, своего соперника на президентских выборах Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию". В итоге Палата представителей объявила ему импичмент, а Сенат отклонил обе статьи обвинения.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

Теги: США, импичмент, юрист, Сенат США, Дональд Трамп, адвокат, импичмент Трампа
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