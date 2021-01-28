После штурма Капитолия десятки тысяч республиканцев изменили политические предпочтения

Как пишет издание The Hill пишет, массовый отток сторонников из Республиканской партии может создать проблемы политсилы в будущем.

Десятки тысяч американских избирателей вышли из рядов сторонников Республиканской партии после событий в Капитолии 6 января. Об этом сообщил The Hill 27 января.

Как пишет издание, более 30 тыс. избирателей, которые были зарегистрированы как члены Республиканской партии, изменили свою регистрацию в течение нескольких недель после штурма Капитолия.

The Hill пишет, что такой массовый отток сторонников может создать проблемы партии в будущем.

Издание отметило, что число избирателей, изменивших регистрацию, может быть больше, так как указанные 30 тыс. живут в штатах, которые обновляют информацию еженедельно.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, тогдашний президент США Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов президента США Джо Байдена. Протестующие отправились к Капитолию. Трамп обещал пойти за ними, но уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полиции, были задержаны 52 человека, в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение. ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали.

Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти". Теперь импичмент должен рассмотреть Сенат, хотя Трамп с 20 января не является президентом страны.