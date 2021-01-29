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"Рогатый" участник штурма Капитолия может дать показания против Трампа

Участник штурма Капитолия Джейкоб Ченсли, по словам его адвоката, разочаровался в экс-президенте США Дональде Трампе и готов дать против него показания в деле об импичменте.

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Ченсли (в центре) во время штурма был обличен в шляпу с рогами и раскрашен в цвета американского флага
Ченсли (в центре) во время штурма был обличен в шляпу с рогами и раскрашен в цвета американского флага
Фото: EPA

Участник штурма Капитолия Джейкоб Ченсли, известный также как шаман QAnon, может дать показания против бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил его адвокат Альберт Уоткинс, говорилось в сообщении агентства Associated Press 28 января.

Адвокат отметил, что его клиент ранее был "ужасно очарован" Трампом, но теперь чувствует себя разочарованным после отказа экс-президента помиловать Ченсли и других участников беспорядков. По словам Уоткинса, Ченсли считает, что Трамп его предал.

Как отмечает Associatted Press, слова сторонников Трампа, обвиняемых в участии в массовых беспорядках, могут в конечном итоге быть использованы против него в процессе импичмента. Ченсли и еще как минимум четыре человека, которым предъявлены федеральные обвинения в связи со штурмом Капитолия, заявляли, что они выполняли приказ Трампа.

Ченсли вместе с другими соратниками Трампа 6 января отправился к зданию Конгресса США и штурмом взял его. Шаман QAnon был одет в шляпу с рогами и раскрашен в цвета американского флага. Штурм произошел после выступа бывшего американского президента перед Белым домом, где он заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса. В тот момент там должны были объявить победителем выборов Джо Байдена.

Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

10 января ФБР сообщило о задержании пятерых участников штурма Капитолия, в том числе Ченсли. Ему предъявили обвинение в незаконном проникновении в государственное помещение, нарушении порядка на территории Капитолия, его арестовали.

Из-за этих событий Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампу. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".

Резолюцию не успели передать в Сенат до 19 января, когда прошло последнее заседание верхней палаты Конгресса перед инаугурацией Байдена. С 20 января Трамп уже не является президентом США. Однако если Трамп будет признан виновным, Сенат сможет провести еще одно голосование и забрать у него право занимать любую федеральную должность, то есть запретить снова баллотироваться в президенты. Кроме того, в случае признания виновным у Трампа отберут президентские льготы.

25 января Палата представителей передала в Сенат резолюцию об импичменте Трампу. 

Теги: США, беспорядки, Дональд Трамп, импичмент Трампа
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