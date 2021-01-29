"Рогатый" участник штурма Капитолия может дать показания против Трампа

Участник штурма Капитолия Джейкоб Ченсли, по словам его адвоката, разочаровался в экс-президенте США Дональде Трампе и готов дать против него показания в деле об импичменте.

Ченсли (в центре) во время штурма был обличен в шляпу с рогами и раскрашен в цвета американского флага Фото: EPA

Участник штурма Капитолия Джейкоб Ченсли, известный также как шаман QAnon, может дать показания против бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил его адвокат Альберт Уоткинс, говорилось в сообщении агентства Associated Press 28 января.

Адвокат отметил, что его клиент ранее был "ужасно очарован" Трампом, но теперь чувствует себя разочарованным после отказа экс-президента помиловать Ченсли и других участников беспорядков. По словам Уоткинса, Ченсли считает, что Трамп его предал.

Как отмечает Associatted Press, слова сторонников Трампа, обвиняемых в участии в массовых беспорядках, могут в конечном итоге быть использованы против него в процессе импичмента. Ченсли и еще как минимум четыре человека, которым предъявлены федеральные обвинения в связи со штурмом Капитолия, заявляли, что они выполняли приказ Трампа.

Ченсли вместе с другими соратниками Трампа 6 января отправился к зданию Конгресса США и штурмом взял его. Шаман QAnon был одет в шляпу с рогами и раскрашен в цвета американского флага. Штурм произошел после выступа бывшего американского президента перед Белым домом, где он заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса. В тот момент там должны были объявить победителем выборов Джо Байдена.

Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.