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Трамп о планах на будущее: Мы что-то сделаем, но не сейчас

После отъезда бывшего президента США Дональда Трампа из Вашингтона журналисты пообщались с ним во Флориде, когда он обедал с друзьями с своем гольф-клубе.

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Каденция Трампа завершилась 20 января
Каденция Трампа завершилась 20 января
Фото: EPA

Бывший президент США Дональд Трамп впервые пообщался с журналистами после завершения каденции. Об этом 22 января сообщил Washington Examiner.

Журналист издания поговорил с Трампом 22 января, когда он обедал с друзьями с своем гольф-клубе во Флориде.

"Мы что-то сделаем, но не сейчас", – ответил он на вопрос о планах на будущее.

Затем вошел помощник президента и "быстро, но вежливо прекратил общение", пишет издание.

Каденция Трампа завершилась 20 января, когда в должность президента вступил Джо Байден. Трамп не присутствовал на инаугурации преемника, он покинул Белый дом на вертолете. На базе морской авиации Эндрюс (штат Мэриленд) прошла короткая церемония прощания с бывшим президентом.

Сенат США должен вскоре рассмотреть вопрос импичмента Трампу, который ему объявила 13 января Палата представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти". 

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды (первый раз – в 2019 году). До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Флорида, Дональд Трамп
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