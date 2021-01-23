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"Месть неизбежна". Twitter заблокировал аккаунт иранского религиозного лидера Хаменеи за угрозу Трампу

В Twitter заявили, что заблокированный аккаунт, подписанный именем Верховного лидера Ирана Али Хаменеи, был фейковым, однако на его официальном сайте появилась та же фотография.

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Фото: EPA

Социальная сеть Twitter заблокировала учетную запись предположительно Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, за пост, истолкованный как угроза бывшему президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает Associated Press.

Аккаунт @khamenei_site опубликовал картинку с гольфистом, похожим на Трампа, в тени самолета, с подписью на фарси: "Месть неизбежна. Те, кто заказал убийство генерала Сулеймани, а также те, кто это совершил, должны быть наказаны".

Агентство отмечает, что надпись связана с речью Хаменеи, которую он произнес в декабре – она касалась убийства командующего спецподразделением "Корпуса стражей исламской революции" Касема Сулеймани. В своей речи Хаменеи не назвал Трампа по имени, но повторил клятву отомстить тем, кто отдал приказ и осуществил нападение на генерала.

Представитель Twitter заявил, что твит нарушил правила соцсети по публикации оскорбительного контента, а сама учетная запись – политику в сфере манипулирования и спама, так как является поддельной. В компании не уточнили, как определили это.

Другие аккаунты, связанные с офисом Верховного лидера Ирана, остаются активными, в том числе и его основная учетная запись, отмечает агентство. 

Однако, фотография также появилась на официальном сайте Хаменеи и некоторых других его аккаунтах, отмечает журналист BBC Себастьян Ушер.

Чиновник, близкий к ближайшему окружению Хаменеи, сказал агентству Reuters, что цель твита  заключалась в том, чтобы "напомнить игроку, что уход с должности не означает, что он будет в безопасности и убийство нашего мученика Сулеймани будет забыто". Чиновник подчеркнул также, что теперь американские войска не смогут его защитить.

Сулеймани был убит в Ираке 3 января 2020 года в результате авиаудара по багдадскому аэропорту. Трамп заявлял, что иранский генерал готовил атаки на американские объекты на Ближнем Востоке. Иранские власти выдали ордера на арест для 36 должностных лиц США и других стран по подозрению в причастности к убийству Сулеймани.

В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиль.

Кризис между США и Ираном косвенно спровоцировал катастрофу самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого иранскими ПВО неподалеку от Тегерана 8 января 2020 года. В Генштабе вооруженных сил Ирана заявляли, что борт МАУ был сбит иранскими военными по ошибке на фоне обострения отношений с США: самолет якобы приблизился к одному из важных объектов Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Иранские власти выдали ордера на арест для 36 должностных лиц США, включая Трампа, и других стран по подозрению в причастности к убийству Сулеймани.

В отчете Совета по правам человека ООН, который был опубликован 10 июля, сказано, что нападение на Сулеймани и гибель сопровождающих его лиц "представляют собой произвольное убийство, за которое, согласно нормам международного права в области прав человека, несут ответственность США".

13 сентября 2020 года издание Politico со ссылкой на двух информированных чиновников сообщило, что Иран планирует убийство американского посла в качестве мести за Сулеймани.

Теги: Twitter, угрозы, Али Хаменеи, Дональд Трамп, фейк, гольф, месть
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