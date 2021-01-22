Байден убрал из Овального кабинета кнопку, которой Трамп заказывал "Кока-Колу"

Президент США Джо Байден обустроил Овальный кабинет на свой вкус после того, как Белый дом покинул его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп.

Президент США Джо Байден убрал из Овального кабинета кнопку, которой его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп вызвал официанта с его любимым напитком – диетической "Кока-Колой". Об этом в Twitter написал политический обозреватель Том Ньютон Данн.

"Президент Байден убрал "кнопку диетической "Колы". Когда [политический редактор The Sunday Times] Тим Шипман и я брали интервью у Дональда Трампа в 2019 году, мы были очарованы тем, что сделала маленькая красная кнопка. Когда Трамп нажал ее, дворецкий быстро принес диетическую "Колу" на серебряном блюде. Теперь ее нет", – отметил Данн.

Он также опубликовал фотографии стола в Овальном кабинете, сделанные во время президентства Трампа, и снимок, когда в Белый дом въехал Байден. На фотографии с новым главой государства красная кнопка уже отсутствует.

President Biden has removed the Diet Coke button. When @ShippersUnbound and I interviewed Donald Trump in 2019, we became fascinated by what the little red button did. Eventually Trump pressed it, and a butler swiftly brought in a Diet Coke on a silver platter. It's gone now. pic.twitter.com/rFzhPaHYjk — Tom Newton Dunn (@tnewtondunn) January 21, 2021

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был 45-й президент США, республиканец Дональд Трамп.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

20 января Байден был приведен к присяге и стал 46-м президентом Соединенных Штатов. "ГОРДОН" следил за инаугурацией Байдена в режиме онлайн.

После въезда в Белый дом, Байден обустроил Овальный кабинет на свой вкус. В частности, он установил изображения американских лидеров, центральное место среди которых занимает портрет 32-го президента США Франклина Рузвельта.

Новому главе Белого дома 78 лет. Он стал старейшим президентом в истории США. Байден более 40 лет занимается политикой. В 1973–2009 годах он был сенатором от штата Делавэр, затем в течение восьми лет – в 2009–2017 годах – вице-президентом.