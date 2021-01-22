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Байден убрал из Овального кабинета кнопку, которой Трамп заказывал "Кока-Колу"

Президент США Джо Байден обустроил Овальный кабинет на свой вкус после того, как Белый дом покинул его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп.

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По данным журналистов, Трамп установил красную кнопку для вызова дворецкого, поскольку диетическая "Кока-Кола" его любимый напиток
По данным журналистов, Трамп установил красную кнопку для вызова дворецкого, поскольку диетическая "Кока-Кола" – его любимый напиток
Фото: Tom Newton Dunn / Twitter

Президент США Джо Байден убрал из Овального кабинета кнопку, которой его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп вызвал официанта с его любимым напитком – диетической "Кока-Колой". Об этом в Twitter написал политический обозреватель Том Ньютон Данн.

"Президент Байден убрал "кнопку диетической "Колы". Когда [политический редактор The Sunday Times] Тим Шипман и я брали интервью у Дональда Трампа в 2019 году, мы были очарованы тем, что сделала маленькая красная кнопка. Когда Трамп нажал ее, дворецкий быстро принес диетическую "Колу" на серебряном блюде. Теперь ее нет", – отметил Данн.

Он также опубликовал фотографии стола в Овальном кабинете, сделанные во время президентства Трампа, и снимок, когда в Белый дом въехал Байден. На фотографии с новым главой государства красная кнопка уже отсутствует.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был 45-й президент США, республиканец Дональд Трамп.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

20 января Байден был приведен к присяге и стал 46-м президентом Соединенных Штатов. "ГОРДОН" следил за инаугурацией Байдена в режиме онлайн.

После въезда в Белый дом, Байден обустроил Овальный кабинет на свой вкус. В частности, он установил изображения американских лидеров, центральное место среди которых занимает портрет 32-го президента США Франклина Рузвельта.

Новому главе Белого дома 78 лет. Он стал старейшим президентом в истории США. Байден более 40 лет занимается политикой. В 1973–2009 годах он был сенатором от штата Делавэр, затем в течение восьми лет – в 2009–2017 годах – вице-президентом. 

Теги: США, Джо Байден, Белый дом, Дональд Трамп
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