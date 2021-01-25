Трамп отказался от идеи создать "Партию патриотов"

Бывший президент США Дональд Трамп хочет обеспечить республиканцам большинство в Палате представителей и в Сенате США до 2022 года, сказал советник Трампа Джейсон Миллер.

Советник бывшего президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер заявил, что экс-глава Белого дома не собирается создавать новую политическую партию Об этом сообщил американский телеканал CNN 25 января.

Газета The Wall Street Journal 19 января, ссылаясь на информированные источники, писала, что Трамп планирует сохранить свое влияние после того, как покинет Белый дом. Поэтому он предложил создать новое политическое образование, назвав его "Партией патриотов".

Миллер, работавший старшим советником Трампа во время его предвыборной кампании, сказал, что бывший президент США ясно дал понять, что его цель обеспечить республиканцам большинство в Палате представителей и в Сенате до 2022 года.

Другой советник на условиях анонимности сообщил CNN вечером 24 января, что Трамп десятилетиями говорил о создании третьей партии.