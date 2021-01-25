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Трамп отказался от идеи создать "Партию патриотов"

Бывший президент США Дональд Трамп хочет обеспечить республиканцам большинство в Палате представителей и в Сенате США до 2022 года, сказал советник Трампа Джейсон Миллер.

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В Сенате должны рассмотреть вопрос импичмента Трампу
В Сенате должны рассмотреть вопрос импичмента Трампу
Фото: ЕРА

Советник бывшего президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер заявил, что экс-глава Белого дома не собирается создавать новую политическую партию Об этом сообщил американский телеканал CNN 25 января.

Газета The Wall Street Journal 19 января, ссылаясь на информированные источники, писала, что Трамп планирует сохранить свое влияние после того, как покинет Белый дом. Поэтому он предложил создать новое политическое образование, назвав его "Партией патриотов".

Миллер, работавший старшим советником Трампа во время его предвыборной кампании, сказал, что бывший президент США ясно дал понять, что его цель обеспечить республиканцам большинство в Палате представителей и в Сенате до 2022 года. 

Другой советник на условиях анонимности сообщил CNN вечером 24 января, что Трамп десятилетиями говорил о создании третьей партии.

Каденция Трампа завершилась 20 января, когда в должность президента Соединенных Штатов вступил Джо Байден. Трамп не присутствовал на инаугурации преемника, он покинул Белый дом на вертолете. На базе морской авиации Эндрюс (штат Мэриленд) прошла короткая церемония прощания с бывшим президентом.

Сенат США должен вскоре рассмотреть вопрос импичмента Трампу, который ему объявила 13 января Палата представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти". 

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды (первый раз – в 2019 году). До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

Теги: США, Белый дом, Сенат США, Дональд Трамп, Палата представителей
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