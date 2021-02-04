США приостановили вывод части военнослужащих из Германии

Министерство обороны США пересматривает решение администрации экс-президента Дональда Трампа о выводе части войск из Германии, заявил глава Европейского командования вооруженных сил США Тод Уолтерс.

Уолтерс сказал, что не знает, какое решение администрация Байдена примет в отношении численности войск в Европе Фото: EPA

Новая администрация президента США Джо Байдена приостановила решение экс-президента Дональда Трампа о выводе 11,9 тыс. американских военнослужащих из Германии. Об этом на брифинге 3 февраля заявил глава Европейского командования вооруженных сил США генерал Тод Уолтерс, пишет издание Politico.

Уолтерс отметил, что новый министр обороны США Ллойд Остин "находится в процессе проведения весьма тщательной проверки" плана о выводе военных из Германии. Он добавил, что не знает, какое решение администрация Байдена примет в отношении численности войск в Европе, но, по словам Уолтерса, все варианты будут рассмотрены.

В начале июня 2020 года стало известно, что тогдашний президент США Дональд Трамп планирует сократить численность американских войск в Германии до 25 тыс. человек. Он говорил, что военных, которых отзовут из Германии, перебросят в Польшу.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявлял, что такие действия не будут отвечать интересам США. Премьер-министры четырех германских земель обращались к членам Конгресса США с просьбой заблокировать вывод американских войск из страны.

29 июля тогдашний министр обороны Марк Эспер заявлял, что США сокращают постоянное присутствие своих войск в Германии с 36 тыс. до 24 тыс. Около 6,4 тыс. должны были вернутся в США, а примерно 5,6 тыс. военных планировалось разместить в других странах НАТО. Этот шаг направлен на укрепление Альянса и сдерживание России, объяснял Эспер.