В Пентагоне пояснили, что проводят перегруппировку сил в Европе для сдерживания РФ

Перегруппировка войск США в Европе происходит для того, чтоб увеличить присутствие американских войск вблизи российских границ, заявил министр обороны США Марк Эспер.

США проводят перегруппировку войск в Европе, чтобы нарастить военное присутствие ближе к границам России. Об этом министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер заявил 8 августа в эфире телеканала Fox News.

По его словам, Вашингтон намерен усилить сдерживание России, именно с этой целью американский президент Дональд Трамп принял решение передислоцировать часть военных из Германии в другие страны Европы, ближе к РФ.

Эспер отметил, что такие шаги одобрили союзники США по НАТО.

Глава Пентагона подчеркнул, что Соединенные Штаты оставят в Германии крупный контингент войск.

В начале июня стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует сократить численность американских войск в Германии до 25 000 человек. Он говорил, что военных, которых отзовут из Германии, перебросят в Польшу.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что такие действия не будут отвечать интересам США. Премьер-министры четырех германских земель обратились к членам Конгресса США с просьбой заблокировать планы вывода американских войск из страны.

29 июля Эспер заявил, что США сокращают постоянное присутствие своих войск в Германии с 36 тыс. до 24 тыс.