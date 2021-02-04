Главу популярной среди сторонников Трампа соцсети Parler уволили

Бывший гендиректор соцсети Parler, которая до блокировки была популярна среди сторонников 45-го президента США Дональда Трампа, Джон Матце заявил, что за последние несколько месяцев столкнулся с постоянным сопротивлением своему взгляду на то, как следует управлять компанией.

Совет директоров соцсети Parler уволило гендиректора компании Джона Матце. Об этом 3 февраля сообщило издание The Wall Street Journal.

Матце отметил, что за последние несколько месяцев столкнулся с постоянным сопротивлением своему видению продукта и взгляду на то, как следует управлять соцсетью Parler.

Он пояснил, что выступал, в частности, за обеспечение стабильности Parler и "более эффективную модерацию контента", однако эти взгляды в совете директоров, по его словам, не разделили.

Матце добавил, что еще до увольнения пытался изменить правила модерации и вернуть Parler в магазины приложений Apple и Google.

Вместе с тем, американский политолог, радиоведущий и писатель Дэн Бонгино, который инвестировал в Parler, обвинил Матце в ответственности за "плохие решения", которые привели к отключению социальной сети.

Матце основал Parler в 2018 году вместе с Джаредом Томсоном. Штаб-квартира компании находится в штате Невада (США). По данным The New York Times, за последние несколько месяцев миллионы сторонников 45-го президента США Дональда Трампа установили это приложение после того, как Twitter начал удалять посты Трампа и в итоге объявил о вечной блокировке аккаунта @realDonaldTrump вечером 8 января.

К утру 9 января в App Store сеть Parler была на первом месте по количеству установок.

9 января компании Apple и Google заявили об удалении из своих веб-магазинов Parler, а Amazon отказал соцсети в размещении ее данных в своем облачном хранилище. Apple и Google считают, что соцсеть недостаточно контролирует сообщения своих пользователей и допускает призывы к насилию и совершению преступлений. Amazon сообщал, что соцсеть не хотела удалять контент, который угрожает общественной безопасности. После этого сайт и все услуги и приложения Parler стали недоступными для пользователей.

10 января Матце рассказал, что из компании ушли все разработчики и юристы, а также с ней перестали сотрудничать все поставщики услуг.

Все это последовало за событиями 6 января, когда на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.