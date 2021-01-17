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Глава популярной среди последователей Трампа соцсети Parler скрывается из-за угроз

Генеральный директор соцсети Parler Джон Матце начал получать угрозы в адрес своей семьи. Ранее его соцсеть, которой пользовались сторонники американского президента Дональда Трампа, обвинили в отсутствии реакции на призывы пользователей к насилию.

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9 января компании Apple и Google удалили из своих веб-магазинов Parler, а Amazon снял соцсеть со своего хостинга
9 января компании Apple и Google удалили из своих веб-магазинов Parler, а Amazon снял соцсеть со своего хостинга
Фото: EPA

Генеральный директор соцсети Parler Джон Матце бежал из дома после того, как получил угрозы смерти. Об этом заявил его адвокат Дэвид Гросбек во время судебного заседания 15 января, сообщает Business Insider.

На этом заседании рассматривался иск Parler к Amazon, который отключил соцсеть от своего облачного хостинга, из-за чего Parler перестала работать. 

По заверению адвоката, Матце пришлось "скрываться со своей семьей после получения угроз смерти и серьезных нарушений личной безопасности". Гросбек не уточнил, кто угрожал Матце, но отметил, что Amazon сознательно демонизируют его как исполнительного директора Parler и это ставит жизнь человека под угрозу.

Матце основал Parler в 2018 году вместе с Джаредом Томсоном. Штаб-квартира компании находится в штате Невада (США). По данным The New York Times, за последние несколько месяцев миллионы сторонников президента США Дональда Трампа установили это приложение после того, как Twitter начал удалять посты Трампа и в итоге объявил о вечной блокировке аккаунта @realDonaldTrump вечером 8 января.

К утру 9 января в App Store сеть Parler была на первом месте по количеству установок.

9 января компании Apple и Google заявили об удалении из своих веб-магазинов Parler, а Amazon отказал соцсети в размещении ее данных в своем облачном хранилище. Apple и Google считают, что соцсеть недостаточно контролирует сообщения своих пользователей и допускает призывы к насилию и совершению преступлений. Amazon сообщал, что соцсеть не хотела удалять контент, который угрожает общественной безопасности. После этого сайт и все услуги и приложения Parler стали недоступными для пользователей.

10 января Матце рассказал, что из компании ушли все разработчики и юристы, а также с ней перестали сотрудничать все поставщики услуг.

Все это последовало за событиями 6 января, когда на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Теги: США, Дональд Трамп, соцсети, Parler
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