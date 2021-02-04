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Трампа вызвали в Конгресс для дачи показаний под присягой

В юридическом комитете Палаты представителей США уточняют, что экс-президента США Дональда Трампа вызвали для дачи показаний после того, как его юристы представили ответ на резолюцию об импичменте, "отрицая неопровержимые факты о действиях президента 6 января".

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Процедура дачи показаний будет включать в себя перекрестный допрос
Процедура дачи показаний будет включать в себя перекрестный допрос
Фото: EPA

Обвинители от Палаты представителей США обратились к 45-му президенту Дональду Трампу с требованием дать показания под присягой в рамках процедуры его импичмента. Об этом сообщила пресс-служба юридического комитета нижней палаты Конгресса.

Трамп должен дать показания о его действиях 6 января, в день штурма Капитолия, в период с 8-го по 11 февраля. Отмечается, что процедура будет включать перекрестный допрос. 

Пресс-служба уточняет, что письмо Трампу было отправлено после того, как его юристы представили ответ на резолюцию об импичменте, "отрицая неопровержимые факты о действиях президента 6 января". В ответе юристы Трампа утверждали что "45-й президент Соединенных Штатов превосходно выполнял свою роль президента, во все времена делая то, что, по его мнению, было в интересах американского народа".

31 января Трамп назначил двух новых адвокатов, которые возглавят защиту в судебном процессе по делу об импичменте, после того, как предыдущая команда защиты отказалась участвовать в процессе по импичменту всего за неделю до начала из-за разногласий по поводу линии защиты. 

Трампу грозит импичмент из-за событий 6 января, когда он призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса, где в тот момент должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. В итоге протестующие взяли здание Конгресса штурмомВ результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

После этого Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампу. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам.

Резолюцию не успели передать в Сенат до 19 января, когда прошло последнее заседание верхней палаты Конгресса перед инаугурацией Байдена. С 20 января Трамп уже не является президентом США. Однако если он будет признан виновным, Сенат сможет провести еще одно голосование и забрать у него право занимать любую федеральную должность, то есть запретить снова баллотироваться в президенты. Кроме того, в случае признания виновным у Трампа отберут президентские льготы.

25 января Палата представителей передала в Сенат резолюцию об импичменте Трампа.

Это уже вторая попытка объявить Трампу импичмент. Первый раз процедуру запустили в сентябре 2019 года. Ее причиной стал скандал, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля. В разговоре с ним Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента, своего соперника на президентских выборах Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию". В итоге Палата представителей объявила ему импичмент, а Сенат отклонил обе статьи обвинения.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

Теги: импичмент, присяга, Дональд Трамп, допрос, резолюция, президент, Палата представителей, импичмент Трампа
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