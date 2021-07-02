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Команда Трампа запустила соцсеть Gettr. Платформу позиционируют как аналог Twitter

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Соцсеть Twitter навсегда забанила аккаунт Трампа
Соцсеть Twitter навсегда забанила аккаунт Трампа
Фото: ЕРА

Команда бывшего президента США Дональда Трампа запустила 1 июля новую социальную сеть, объявив ее альтернативой существующим. Об этом написало американское издание Politico.

Gettr возглавил бывший пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер. В качестве консультанта работает и бывший директор по коммуникациям предвыборной кампании Трампа Тим Мерто.

Новая интернет-платформа позиционирует свою миссию как "борьбу с культурой отмены" и продвижение здравого смысла. Соцсеть займется "защитой свободы слова, борьбой с монополиями в соцсетях и созданием настоящего рынка идей", уточнило издание.

Насколько Трамп лично вовлечен в создание платформы и будет ли он регистрировать в ней свой аккаунт, пока неизвестно. Запуск нового приложения намечен на 4 июля, сейчас сайт находится на стадии бета-тестирования. Впервые приложение появилось в магазинах Google и Apple в середине июня, его загрузили более тысячи раз.

Politico отметило, что Gettr по интерфейсу напоминает Twitter. Максимальная длина постов в соцсети составит 777 символов, в приложении можно будет размещать видео до трех минут и вести прямые трансляции.

Новое приложение позволяет пользователям Twitter импортировать своих реальных подписчиков. В Gettr они получат собственные учетные записи.

Контекст:

Каденция Трампа завершилась 20 января, когда в должность вступил новый президент Джо Байден.

Соцсеть Twitter 9 января этого года навсегда забанила аккаунт Трампа, где у него было 88 млн подписчиков. Это произошло после того, как Трамп 6 января на митинге перед Белым домом заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

6 января были временно заблокированы страницы Трампа в Facebook и Instagram.

19 февраля в интервью изданию Huffpost Трамп заявил, что не будет возвращаться в Twitter, потому что там стало "очень скучно и миллионы людей уходят". Также экс-президент США назвал отметки о проверке фактов под его постами "позорными".

Племянница Трампа Мэри утверждала, что из-за блокировки в Twitter ее родственник расстроился больше, чем из-за поражения на выборах президента.

Трамп стал более уравновешенным после того, как перестал пользоваться социальными сетями, и впервые за четыре года – веселее. Об этом 16 апреля написало издание Business Insider.

Axios со ссылкой на источники в конце марта сообщило, что Трамп ведет переговоры с несколькими приложениями о партнерстве, чтобы создать собственную социальную сеть. По их словам, одним из главных претендентов выступала платформа для соцсетей FreeSpace, аффилированная со Skylab Apps. Последняя занимается созданием соцсетей для коучей и инструкторов.

У Трампа есть сайт donaldjtrump.com, который он запустил для своих сторонников.

Теги: США, Google, Apple, Twitter, монополия, Дональд Трамп, соцсети
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