Команда Трампа запустила соцсеть Gettr. Платформу позиционируют как аналог Twitter

Gettr возглавил бывший пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер. В качестве консультанта работает и бывший директор по коммуникациям предвыборной кампании Трампа Тим Мерто.

Новая интернет-платформа позиционирует свою миссию как "борьбу с культурой отмены" и продвижение здравого смысла. Соцсеть займется "защитой свободы слова, борьбой с монополиями в соцсетях и созданием настоящего рынка идей", уточнило издание.

Насколько Трамп лично вовлечен в создание платформы и будет ли он регистрировать в ней свой аккаунт, пока неизвестно. Запуск нового приложения намечен на 4 июля, сейчас сайт находится на стадии бета-тестирования. Впервые приложение появилось в магазинах Google и Apple в середине июня, его загрузили более тысячи раз.

Politico отметило, что Gettr по интерфейсу напоминает Twitter. Максимальная длина постов в соцсети составит 777 символов, в приложении можно будет размещать видео до трех минут и вести прямые трансляции.

Новое приложение позволяет пользователям Twitter импортировать своих реальных подписчиков. В Gettr они получат собственные учетные записи.