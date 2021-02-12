Twitter не позволит Трампу завести аккаунт, даже если он снова будет баллотироваться

Политика Twitter направлена на то, чтобы люди не подстрекали к насилию, подчеркнул главный финансовый директор Twitter Нед Сигал, комментируя блокировку аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа.

Сеть микроблогов Twitter не даст возможности завести аккаунт бывшему президенту США Дональду Трампу, даже если он вновь будет баллотироваться. Об этом в эфире CNBC 10 февраля заявил главный финансовый директор Twitter Нед Сигал.

"Когда вас удаляют с платформы, вас удаляют с платформы", – сказал он.

По словам Сигала, политика Twitter направлена на то, чтобы люди не подстрекали к насилию, и если кто-то ее нарушает, его удаляют с платформы, независимо от того, кем он является.

9 января соцсеть Twitter навсегда забанила аккаунт Трампа, где было 88 млн подписчиков. Также были временно заблокированы страницы американского президента в Facebook и Instagram (сейчас они восстановлены).

13 января Трампа временно забанили на видеохостинге YouTube. Сейчас аккаунт доступен, но последнее видео там было загружено 12 января.

Все это произошло после того, как Трамп 6 января на митинге перед Белым домом заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.