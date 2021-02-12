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Twitter не позволит Трампу завести аккаунт, даже если он снова будет баллотироваться

Политика Twitter направлена на то, чтобы люди не подстрекали к насилию, подчеркнул главный финансовый директор Twitter Нед Сигал, комментируя блокировку аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа.

Аккаунт Трампа в Twitter был заблокирован навсегда
Аккаунт Трампа в Twitter был заблокирован навсегда
Фото: EPA

Сеть микроблогов Twitter не даст возможности завести аккаунт бывшему президенту США Дональду Трампу, даже если он вновь будет баллотироваться. Об этом в эфире CNBC 10 февраля заявил главный финансовый директор Twitter Нед Сигал.

"Когда вас удаляют с платформы, вас удаляют с платформы", – сказал он.

По словам Сигала, политика Twitter направлена на то, чтобы люди не подстрекали к насилию, и если кто-то ее нарушает, его удаляют с платформы, независимо от того, кем он является.

9 января соцсеть Twitter навсегда забанила аккаунт Трампа, где было 88 млн подписчиков. Также были временно заблокированы страницы американского президента в Facebook и Instagram (сейчас они восстановлены).

13 января Трампа временно забанили на видеохостинге YouTube. Сейчас аккаунт доступен, но последнее видео там было загружено 12 января.

Все это произошло после того, как Трамп 6 января на митинге перед Белым домом заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Twitter, Дональд Трамп
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