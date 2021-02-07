ГОРДОН
 
 
МИР

Советник Трампа рассказал, как экс-президент CША живет без соцсетей

По словам советника экс-президента США Дональда Трампа Джейсона Миллера, после бана Трампа в соцсетях тот стал чувствовать себя счастливее, чем когда-либо.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Трампа навсегда забанили в Twitter и временно в Facebook, Instagram и YouTube
Трампа навсегда забанили в Twitter и временно – в Facebook, Instagram и YouTube
Фото: EPA

Блокировка 45-го президента США Дональда Трампа в соцсетях положительно повлияла на его состояние. Об этом изданию The Sunday Times 6 февраля заявил советник Трампа Джейсон Миллер.

По его словам, Трамп говорит, что чувствует себя счастливее, чем когда-либо. Экс-президент также сообщил советнику, что ему нравится не находиться в социальных сетях и не подвергаться ненавистническим заявлениям в свою сторону, которые там стали особенно популярны.

Жена Трампа Меланья также позитивно отзывается о бане мужа в соцсетях. Она считает, что с тех пор он стал намного счастливее и гораздо больше наслаждается собой.

9 января соцсеть Twitter навсегда забанила аккаунт Трампа, где было 88 млн подписчиков. Также были временно заблокировали страницы американского президента в Facebook и Instagram (сейчас они восстановлены).

13 января Трампа временно забанили на видеохостинге YouTube. Сейчас аккаунт доступен, но последнее видео там было загружено 12 января.

Все это произошло после того, как Трамп 6 января на митинге перед Белым домом заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Теги: США, Facebook, Twitter, YouTube, Дональд Трамп, Instagram, соцсети
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Солистка Go-A: Мы просто написали песню "Шум", сняли клип и даже не думали, что она будет участвовать в отборе на "Евровидение"
Солистка Go-A: Мы просто написали песню "Шум", сняли клип и даже не думали, что она будет участвовать в отборе на "Евровидение"
Елена КРАВЧЕНКО
  Клопотенко: На "Холостяке" много девушек, которые пришли для пиара. Они будут у меня готовить, отжиматься, кролей причесывать
  Клопотенко: На "Холостяке" много девушек, которые пришли для пиара. Они будут у меня готовить, отжиматься, кролей причесывать
"Чувствую себя богиней плодородия с сочным задом". Ратаковски позировала голой перед зеркалом. Фото
"Чувствую себя богиней плодородия с сочным задом". Ратаковски позировала голой перед зеркалом. Фото
Общественное объявило конкурс идей для клипа Go-A на песню "Шум", с которой они поедут на "Евровидение 2021"
Общественное объявило конкурс идей для клипа Go-A на песню "Шум", с которой они поедут на "Евровидение 2021"
  "Сначала приезжает охрана. Потом привозят Лену". Жена Кошевого рассказала, как шила для Зеленской наряд на День Независимости
  "Сначала приезжает охрана. Потом привозят Лену". Жена Кошевого рассказала, как шила для Зеленской наряд на День Независимости
"Сюрприз". Шакира покрасила волосы в ярко-розовый цвет. Видео
"Сюрприз". Шакира покрасила волосы в ярко-розовый цвет. Видео
alyona alyona записала хип-хоп трек о проекте "Цифрограм" от Минцифры
alyona alyona записала хип-хоп трек о проекте "Цифрограм" от Минцифры
  Лев Лещенко рассказал, почему они с женой не решились усыновить ребенка
  Лев Лещенко рассказал, почему они с женой не решились усыновить ребенка
  В клипе, снятом украинским режиссером, Cardi B станцевала тверк на надгробной плите. Видео
  В клипе, снятом украинским режиссером, Cardi B станцевала тверк на надгробной плите. Видео
"Слишком жарко". Актриса из "Сватов" снялась в просвечивающемся платье
"Слишком жарко". Актриса из "Сватов" снялась в просвечивающемся платье
Скульптор Пинчук рассказал, как поступит, если Путин решит купить у него работу
Скульптор Пинчук рассказал, как поступит, если Путин решит купить у него работу G
Виктория ВОРОНИНА
"Царь танцпола", "Береги себя". После заводного танца у Ткача прихватило спину
"Царь танцпола", "Береги себя". После заводного танца у Ткача прихватило спину
Бабкина прооперировали в Австрии
Бабкина прооперировали в Австрии
В Москве скончалась возлюбленная Высоцкого – СМИ
В Москве скончалась возлюбленная Высоцкого – СМИ
"Как необычно", "Обалденно". Жена Ярославского восхитила переменами во внешности. Фото
"Как необычно", "Обалденно". Жена Ярославского восхитила переменами во внешности. Фото
  "Он был шулер всесоюзного масштаба". Жена Кошевого рассказала, за что убили ее отца
  "Он был шулер всесоюзного масштаба". Жена Кошевого рассказала, за что убили ее отца
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Сначала приезжает охрана. Потом привозят Лену". Жена Кошевого рассказала, как шила для Зеленской наряд на День Независимости
"Сначала приезжает охрана. Потом привозят Лену". Жена Кошевого рассказала, как шила для Зеленской наряд на День Независимости
В Москве скончалась возлюбленная Высоцкого – СМИ
В Москве скончалась возлюбленная Высоцкого – СМИ
  "Откладывает себе на похороны". Павлик рассказал, какая у его матери пенсия
"Откладывает себе на похороны". Павлик рассказал, какая у его матери пенсия
"Слишком жарко". Актриса из "Сватов" снялась в просвечивающемся платье
"Слишком жарко". Актриса из "Сватов" снялась в просвечивающемся платье
"Чувствую себя богиней плодородия с сочным задом". Ратаковски позировала голой перед зеркалом. Фото
"Чувствую себя богиней плодородия с сочным задом". Ратаковски позировала голой перед зеркалом. Фото
  Клопотенко: На "Холостяке" много девушек, которые пришли для пиара. Они будут у меня готовить, отжиматься, кролей причесывать
Клопотенко: На "Холостяке" много девушек, которые пришли для пиара. Они будут у меня готовить, отжиматься, кролей причесывать
  "Он был шулер всесоюзного масштаба". Жена Кошевого рассказала, за что убили ее отца
"Он был шулер всесоюзного масштаба". Жена Кошевого рассказала, за что убили ее отца
"Как необычно", "Обалденно". Жена Ярославского восхитила переменами во внешности. Фото
"Как необычно", "Обалденно". Жена Ярославского восхитила переменами во внешности. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS