Трамп ушел из Гильдии киноактеров США. Там отреагировали одним словом: "Спасибо"

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что уходит из Гильдии киноактеров США. Это произошло после того, как гильдия сама подняла вопрос об исключении его из своих рядов за нарушение правил членства в профсоюзе в связи со штурмом его сторонниками Капитолия.

Трамп направил в Гильдию киноактеров США письмо, в котором заявил, что организация для него ничего не сделала Фото: EPA

45-й президент США Дональд Трамп вышел из Гильдии киноактеров США. Соответствующее письмо на имя президента гильдии Габриель Картерис 4 февраля опубликовано на сайте организации.

Письмо Трамп направил после того, как гильдия подняла вопрос об исключении его из своих рядов за нарушение правил членства в профсоюзе в связи со штурмом его сторонниками Капитолия.

"Я пишу вам сегодня по поводу слушаний так называемого дисциплинарного комитета, направленных на лишение меня членства в профсоюзе. Какая разница!" – ответил на это в своем письме экс-президент США.

Трамп также отметил, что своим заявлением гильдия якобы просто хочет привлечь внимание СМИ и отвлечь от "унылого профсоюза", которым, по его мнению, является гильдия. Экс-президент заявил, что организация ничего для него не сделала, кроме "сбора взносов и продвижения опасной антиамериканской политики и идей".

Письмо Трамп завершил словами: "Вы для меня ничего не сделали".

В самой организации на решение Трампа отреагировали одним словом: "Спасибо".

Заседание по поводу исключения Трампа нацсовет гильдии провел 19 января. В своем заявлении организация отметила, что Трамп "выступил против ценностей, которые этот союз считает самыми священными, – демократии, правды, уважения к соотечественникам-американцам всех рас и религий, а также неприкосновенности свободной прессы". Также в организации упомянули о роли Трампа в подстрекательстве к нападению на Капитолий США 6 января.

В гильдии заявили, что слова и действия Трампа во время его президентства нанесли реальный вред журналистам – членам гильдии, за последние четыре года в США выросло количество сообщений о запугивании и физических нападениях на журналистов.

Трампу грозит импичмент из-за событий 6 января, когда он призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса, где в тот момент должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. В итоге протестующие взяли здание Конгресса штурмом. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

С 20 января Трамп уже не является президентом США. Однако если он будет признан виновным, Сенат сможет провести еще одно голосование и забрать у него право занимать любую федеральную должность, то есть запретить снова баллотироваться в президенты. Кроме того, в случае признания виновным у Трампа отберут президентские льготы.