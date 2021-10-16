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В Беларуси ввели уголовную ответственность для подписчиков "экстремистских" Telegram-каналов – соцсети

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Подписчики "экстремистских" Telegram-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности как участники экстремистского формирования
Подписчики "экстремистских" Telegram-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности как участники экстремистского формирования
Фотош: depositphotos.com

В Беларуси подписчиков Telegram-каналов, объявленных в стране "экстремистскими", будут судить за экстремизм. Об этом 13 октября сообщается в Telegram-канале ГУБОП, он считается неофициальным каналом Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси.

Отмечается, что 12 октября правительство Беларуси приняло постановление "О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма".

"В этой связи ГУБОП начинает работу по признанию незарегистрированных групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность – в том числе в мессенджерах и социальных сетях, – экстремистскими формированиями, – говорится в сообщении. – Это означает, что подписчики "экстремистских" Telegram-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности по ст. 361-1 Уголовного кодекса (до семи лет лишения свободы) как участники экстремистского формирования".

Контекст:

С прошлого года в Беларуси продолжается политический кризис, связанный с выборами президента. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек).

По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. По состоянию на 1 сентября в Беларуси признаны политическими заключенными 652 человека.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились, однако этим летом ситуация в Беларуси обострилась. В начале июля КГБ страны объявил операцию по зачистке от "радикалов". После этого обыски прошли у десятка правозащитных организаций (среди них центр "Весна"), которые помогали пострадавшим от преследования властей за участие в митингах. Силовики массово проводили обыски и задерживали журналистов оппозиционных изданий – "Наша Ніва", заблокированного еще в мае TUT.BY, TAM.BY, "Белсат", "Радыё Свабода", Tribuna, "Наша гiсторыя" и других.

13 августа суд Центрального района Минска признал экстремистскими всю информационную продукцию TUT.BY и Zerkalo.io — нового проекта, который бывшая команда TUT.BY запустила после блокировки доступа к сайту издания. Экстремистскими в Беларуси также признаны спортивный портал "Трибуна", который освещал дело легкоатлетки Кристины Тимановской, сайт и все соцсети телеканала "Белсат" и другие независимые СМИ.

Как сообщается 13 октября в Telegram-канале ГУБОП, в Беларуси "экстремистскими" объявлены более 100 Telegram–каналов, крупнейший из них – Nexta Live, он насчитывает 989 тыс. подписчиков.

Теги: СМИ, МВД, Беларусь, преследования, КГБ, экстремизм, соцсети, Telegram, борьба, признание, власть, деятельность
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