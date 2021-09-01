В Беларуси признали экстремистским Telegram-канал "Чай з малинавым варэннем"

"Хранение экстремистских материалов, а равно подписка на Telegram-каналы и чаты, признанные экстремистскими, влечет административную ответственность", – заявили в ведомстве.

Администраторы канала уже отреагировали на это.

У канала "Чай з малинавым варэннем" на момент написания новости около 143 тыс. подписчиков. В нем публикуются сатирические и юмористические картинки, мемы и шутки на политическую тематику. Во время протестов в Беларуси, вспыхнувших после президентских выборов в августе 2020 года, канал также освещал события, выкладывал фото и видео с акций.

Название канала отсылает к случаю, который произошел на пресс-конференции Александра Лукашенко в 2011 году. Корреспондент хотел задать неудобный вопрос, но Лукашенко прервал его речь и предложил всем выпить кофе, отметив, что сам предпочитает чай с малиновым вареньем.

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