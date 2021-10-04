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С августа 2020 года в Украину въехали более 330 тыс. белорусов – Госпогранслужба Украины

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С заявлением о признании беженцем или лицом, требующим дополнительной защиты, к Украине обратились 40 белорусских граждан
С заявлением о признании беженцем или лицом, требующим дополнительной защиты, к Украине обратились 40 белорусских граждан
Фото: depositphotos.com

С 1 августа 2020 года по 1 сентября 2021-го в Украину выехали 336,6 тыс. граждан Беларуси. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в ответ на запрос интернет-издания "ГОРДОН".

По данным ведомства, за этот период с заявлением о признании беженцем или лицом, требующим дополнительной защиты, к Украине обратились 40 белорусских граждан.

Контекст:

В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявлял, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Отношения между Украиной, западными странами и Беларусью серьезно ухудшились после протестов.

На фоне общественно-политической ситуации в Беларуси ускорились темпы миграции. "Немецкая волна" сообщала, что с августа по декабрь 2020 года из страны в Украину, Литву и Польшу уехало более 13 тыс. человек.

Теги: Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, миграция, оппозиция, беженцы
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