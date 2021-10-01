"Предпоследняя правозащитная организация". Власти Беларуси ликвидировали Белорусский Хельсинкский комитет

Глава БХК Гулак: Это было ожидаемо, потому что еще никто не выиграл иск минюста о ликвидации Фото: svb1234.azureedge.net

"Белорусские власти закрыли предпоследнюю зарегистрированную правозащитную организацию в стране", – говорится в сообщении. Журналисты отмечают, что действует еще "Правовая инициатива", но 5 октября ожидается судебный процесс по ее ликвидации.

В иске минюста Беларуси говорится о "грубом нарушении закона" со стороны БХК. Согласно заявлению, в результате следственных действий по некоему неназванному уголовному делу в министерство поступили документы о том, что БХК якобы заплатил двум людям гонорары за "услуги по долгосрочному наблюдению за президентскими выборами 2020 года в Беларуси".

В подтверждение этого минюст приложил к заявлению копии договоров и квитанций. Оригиналы ведомство суду не предъявило.

В БХК заявили, что не знают, о каком уголовном деле идет речь и против кого. Организация подчеркнула, что материалы, представленные в суде, не доказывают факт нарушения. Кроме того, комитет лишили возможности привести свои доказательства, потому что материалы были взяты из уголовного дела, которое еще не рассмотрено. БХК ходатайствовал отложить рассмотрение дела в Верховном суде до завершения уголовного дела, из которого взяли материалы.

Однако суд не принял во внимание эти заявления и постановил ликвидировать БХК.

"Это было ожидаемо хотя бы потому, что еще никто не выиграл иск минюста о ликвидации, особенно в последнее время... Это политическое решение, соответствующее текущему давлению и преследованиям, ликвидации структур гражданского общества и общему политическому контексту в стране", – подчеркнул глава БХК Гулак.

По его словам, организация продолжит искать способы работать над защитой прав человека, помогать людям, несмотря на то, что механизмы правовой защиты сейчас не работают.