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"Предпоследняя правозащитная организация". Власти Беларуси ликвидировали Белорусский Хельсинкский комитет

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Глава БХК Гулак: Это было ожидаемо, потому что еще никто не выиграл иск минюста о ликвидации
Глава БХК Гулак: Это было ожидаемо, потому что еще никто не выиграл иск минюста о ликвидации
Фото: svb1234.azureedge.net

Верховный суд Беларуси 30 сентября вынес решение по иску министерства юстиции о ликвидации Белорусского Хельсинкского комитета (БХК). Об этом белорусской редакции "Радио Свобода" сообщил председатель БХК Олег Гулак.

"Белорусские власти закрыли предпоследнюю зарегистрированную правозащитную организацию в стране", – говорится в сообщении. Журналисты отмечают, что действует еще "Правовая инициатива", но 5 октября ожидается судебный процесс по ее ликвидации.

В иске минюста Беларуси говорится о "грубом нарушении закона" со стороны БХК. Согласно заявлению, в результате следственных действий по некоему неназванному уголовному делу в министерство поступили документы о том, что БХК якобы заплатил двум людям гонорары за "услуги по долгосрочному наблюдению за президентскими выборами 2020 года в Беларуси".

В подтверждение этого минюст приложил к заявлению копии договоров и квитанций. Оригиналы ведомство суду не предъявило.

В БХК заявили, что не знают, о каком уголовном деле идет речь и против кого. Организация подчеркнула, что материалы, представленные в суде, не доказывают факт нарушения. Кроме того, комитет лишили возможности привести свои доказательства, потому что материалы были взяты из уголовного дела, которое еще не рассмотрено. БХК ходатайствовал отложить рассмотрение дела в Верховном суде до завершения уголовного дела, из которого взяли материалы.

Однако суд не принял во внимание эти заявления и постановил ликвидировать БХК.

"Это было ожидаемо хотя бы потому, что еще никто не выиграл иск минюста о ликвидации, особенно в последнее время... Это политическое решение, соответствующее текущему давлению и преследованиям, ликвидации структур гражданского общества и общему политическому контексту в стране", – подчеркнул глава БХК Гулак.

По его словам, организация продолжит искать способы работать над защитой прав человека, помогать людям, несмотря на то, что механизмы правовой защиты сейчас не работают.

Контекст:

С прошлого года в Беларуси продолжается политический кризис, связанный с выборами президента. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек).

По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. В Беларуси признаны политзаключенными более 700 человек.

В 2021 году массовые уличные протесты прекратились, однако этим летом ситуация в Беларуси обострилась. В начале июля КГБ страны объявил операцию по зачистке от "радикалов". После этого обыски прошли у десятка правозащитных организаций (среди них центр "Весна"), которые помогали пострадавшим от преследования властей за участие в митингах. Силовики массово проводили обыски и задерживали журналистов оппозиционных изданий – "Наша Ніва", заблокированного еще в мае TUT.BY, TAM.BY, "Белсат", "Радыё Свабода", Tribuna, "Наша гiсторыя" и других. Верховный суд Беларуси ликвидировал местную ассоциацию журналистов.

Теги: Беларусь, преследования, правозащитники, суд
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