В России в реестр иноагентов включили более 20 журналистов, СМИ, правозащитных проектов, включая "ОВД-Инфо" и "Медиазону"

В реестр попали, в частности, главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов, издатель проекта Петр Верзилов, участники движения "Голос" ("Голос" включен в реестр незарегистрированных общественных объединений-"иноагентов"), правозащитный проект "Зона права" и ООО "ЗП" – это учредитель "Медиазоны".

Кроме того, в реестр "незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента", включен медиапроект "ОВД-Инфо", а реестр "некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента", пополнился Автономной некоммерческой организацией "Нижегородский центр немецкой и европейской культуры" и Ивановской областной общественной организацией "Центр гендерных исследований", сообщили в министерстве.

Главред "Медиазоны" Смирнов назвал решение российских властей дискриминацией. "Не надо поздравлять и писать про знак качества. Это глубоко дискриминационная мера", – написал он.

Журналист отметил, что, в частности, лично ему под угрозой штрафов и уголовного дела "запретили вести Twitter" (соцсеть с ограничением количества знаков в посте, – "ГОРДОН"), поскольку он обязан в каждом своем сообщении ставить плашку-предупреждение о своем статусе "иноагента".

"Вообще кого-то называть в России иностранный агент просто за гранью. Это безусловно тождественно врагу народа", – добавил Смирнов.