При угрозе государству в Беларуси будет посажен любой самолет – Лукашенко

Лукашенко заявил, что готов гарантировать безопасность полетов над Беларусью для всех стран Фото: president.gov.by

Обозреватель CNN в России Мэтью Чанс во время разговора с Лукашенко отметил, что основные авиакомпании мира отказываются летать в Беларусь или пролетать над страной из-за угрозы для гражданских самолетов. Он уточнил у Лукашенко, будет ли он нарушать международные законы, чтобы заполучить и заключить своих критиков под стражу.

"Если вы боитесь летать над нашей территорией, могу вам лично, и вашей компании, и вашей стране, и любой другой гарантировать полную безопасность пролета над Беларусью. Так, как это было всегда, – ответил Лукашенко. – Но если я или правоохранительные органы увидим угрозу белорусскому государству, мы посадим здесь любой самолет, будь то из Великобритании или США. Он немедленно будет посажен в Беларуси, если мы будем чувствовать угрозу. Точно так и вы поступите. Это норма, и я здесь не исключение".