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При угрозе государству в Беларуси будет посажен любой самолет – Лукашенко

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Лукашенко заявил, что готов гарантировать безопасность полетов над Беларусью для всех стран
Лукашенко заявил, что готов гарантировать безопасность полетов над Беларусью для всех стран
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что готов гарантировать безопасность полетов над Беларусью для всех стран, однако при угрозе государству посадит в республике любой самолет. Об этом Лукашенко сказал в интервью телеканалу CNN, его текстовая версия опубликована 2 октября на сайте СМИ.

Обозреватель CNN в России Мэтью Чанс во время разговора с Лукашенко отметил, что основные авиакомпании мира отказываются летать в Беларусь или пролетать над страной из-за угрозы для гражданских самолетов. Он уточнил у Лукашенко, будет ли он нарушать международные законы, чтобы заполучить и заключить своих критиков под стражу.

"Если вы боитесь летать над нашей территорией, могу вам лично, и вашей компании, и вашей стране, и любой другой гарантировать полную безопасность пролета над Беларусью. Так, как это было всегда, – ответил Лукашенко. – Но если я или правоохранительные органы увидим угрозу белорусскому государству, мы посадим здесь любой самолет, будь то из Великобритании или США. Он немедленно будет посажен в Беларуси, если мы будем чувствовать угрозу. Точно так и вы поступите. Это норма, и я здесь не исключение".

Контекст:

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). "Для сопровождения" самолета по поручению Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

В МИД Украины 28 мая сообщали, что Украина и страны-партнеры не получали сообщений о минировании самолета.

Лукашенко заявлял, что задачей истребителя было обеспечение связи и вывод пассажирского самолета на посадку "в случае критической ситуации".

В вооруженных силах Беларуси утверждают, что перехвата самолета Ryanair и его принудительной посадки якобы не было, а командир воздушного судна якобы получил не приказ приземляться в Минске, а только рекомендации.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает).

Паблик NEXTA получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Ряд стран ввел ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, самолет, угрозы, воздушное пространство, CNN, правоохранители, безопасность, Ryanair, интервью, авиакомпания, пассажиры, авиасообщение, критика
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