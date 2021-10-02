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Лукашенко рассказал, когда уйдет в отставку, а в каком случае будет "вечным президентом"

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Лукашенко (слева): Клянусь, я не собираюсь быть президентом до смерти
Лукашенко (слева): Клянусь, я не собираюсь быть президентом до смерти
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что готов уйти в отставку, но после того, когда Запад прекратит оказывать давление на страну. Об этом Лукашенко сказал в интервью телеканалу CNN, его текстовая версия опубликована 2 октября на сайте СМИ.

Обозреватель CNN в России Мэтью Чанс спросил Лукашенко, будет ли в Беларуси второй президент.

"Клянусь, я не собираюсь быть президентом до смерти. Клянусь. Все будет зависеть от ситуации в Беларуси. Если вы, ваши патроны на Западе не будут вмешиваться откуда угодно в нашу ситуацию и мы будем чувствовать себя уверенно и спокойно как суверенное независимое государство, как народ, который заслужил быть суверенным и независимым, поверьте, все случится раньше, чем вы думаете. Но если только вы посмеете еще раз, как в прошлом году, вмешаться в наши события, будет плохо. Будет так, как вы думаете сейчас", – ответил Лукашенко.

Он добавил, что в Беларуси "должен быть мир и покой", чтобы не разрушилось то, что создавалось при нем.

"Если вы нас будете атаковать, постоянно нас бомбить, лишать своего слова, своего лица и своей независимости, я буду вечным президентом. Я буду защищать то, что я создал вместе с белорусским народом, даже ценой своей жизни", – отметил Лукашенко.

Контекст:

Лукашенко 23 сентября 2020 года в шестой раз вступил в должность президента. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске тайно. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

Инаугурация Лукашенко прошла на фоне массовых акций протеста, которые начались 9 августа. Участники демонстраций заявляли, что результаты голосования на выборах президента Беларуси сфальсифицировали. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли вышедших на улицы недовольных. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства.

Евросоюз и США неоднократно вводили санкции против Беларуси за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 

Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, протесты, Минск, независимость, CNN, отставка, суверенитет, интервью, давление
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