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За восемь месяцев 2021 года 58 граждан Беларуси попросили о статусе беженца или лица, нуждающегося в защите в Украине – Госмиграционная служба

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82 гражданина Беларуси вступили в украинское гражданство в 2021 году
82 гражданина Беларуси вступили в украинское гражданство в 2021 году
Фото: depositphotos.com

За восемь месяцев 2021 года 58 граждан Беларуси обратились с просьбой о предоставлении статуса беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите в Украине. Об этом сообщила Государственная миграционная служба Украины в ответ на запрос интернет-издания "ГОРДОН".

За указанный период 82 гражданина Беларуси вступили в гражданство Украины.

"С 1 января по 1 сентября 2021 года гражданам Республики Беларусь выдано 520 видов на постоянное жительство (впервые и в порядке обмена) и 2260 видов на временное жительство (впервые и в порядке обмена). [За этот же период] продлен срок пребывания на территории Украины 328 гражданам Республики Беларусь", – сообщили в Госмиграционной службе.

По состоянию на 1 января 2021 года в Украине постоянно проживало 9632 гражданина Беларуси, за 2020 год их количество возросло на 378 человек. Временно в стране на 1 января проживало 4569 граждан Беларуси (+1548 человек за 2020 год).

Контекст:

В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявлял, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

На фоне протестов отношения между Украиной, западными странами и Беларусью серьезно ухудшились.

На фоне общественно-политической ситуации в Беларуси ускорились темпы миграции. "Немецкая волна" сообщала, что с августа по декабрь 2020 года из страны в Украину, Литву и Польшу уехали более 13 тыс. человек.

Теги: Украина, Беларусь, беженцы, Государственная миграционная служба
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