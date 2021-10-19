Латвия продлила режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью

На границе с Беларусью уже установлена треть забора, отметили в МВД Латвии Фото: Iekšlietu ministrija / Facebook

"Учитывая, что Беларусь продолжает осуществлять гибридную атаку, количество людей, пытающихся незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, остается высоким, а также в связи с тем фактом, что литовские и польские пограничники все еще прилагают все усилия, чтобы удержать граждан третьих стран от незаконных действий при пересечении государственной границы принято решение ввести чрезвычайное положение с 11 августа 2021 года по 10 февраля 2022 года на следующих административных территориях: Лудзенский край, Краславский край, Аугшдаугавский край, Даугавпилс", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на латвийско-белорусской границе уже установлена треть забора. Ожидается, что его строительство будет завершено в ноябре.

По данным МВД Латвии, с 10 августа 1785 человек были остановлены при незаконном пересечении госграницы. С начала года задержано 402 мигранта из третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.