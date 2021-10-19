ГОРДОН
 
 
МИР

Латвия продлила режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На границе с Беларусью уже установлена треть забора, отметили в МВД Латвии
На границе с Беларусью уже установлена треть забора, отметили в МВД Латвии
Фото: Iekšlietu ministrija / Facebook

19 октября правительство Латвии продлило режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью до 10 февраля 2022 года. Об этом сообщил отдел коммуникации МВД Латвии.

"Учитывая, что Беларусь продолжает осуществлять гибридную атаку, количество людей, пытающихся незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, остается высоким, а также в связи с тем фактом, что литовские и польские пограничники все еще прилагают все усилия, чтобы удержать граждан третьих стран от незаконных действий при пересечении государственной границы принято решение ввести чрезвычайное положение с 11 августа 2021 года по 10 февраля 2022 года на следующих административных территориях: Лудзенский край, Краславский край, Аугшдаугавский край, Даугавпилс", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на латвийско-белорусской границе уже установлена треть забора. Ожидается, что его строительство будет завершено в ноябре.

По данным МВД Латвии, с 10 августа 1785 человек были остановлены при незаконном пересечении госграницы. С начала года задержано 402 мигранта из третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Премьер-министры Латвии, Эстонии и Литвы Кришьянис Кариньш, Кая Каллас и Ингрида Шимоните 6 августа призвали расширить санкции против Беларуси из-за нелегальных мигрантов. Они осудили попытки властей Беларуси "использовать нелегальную миграцию для оказания политического давления на Европейский союз и его государства-члены". Премьеры трех стран отметили, что ухудшение ситуации на границе ЕС требует "быстрого, жесткого и решительного" ответа "белорусскому режиму".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти ЛитвыЛатвии и Польши.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

Теги: МВД, Беларусь, Латвия, чрезвычайное положение, граница, строительство, кризис, мигранты, нелегалы, забор на границе с Беларусью
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мечтал о таком очень долго!" Юрий Горбунов показал вечер с сыновьями и без жены
"Мечтал о таком очень долго!" Юрий Горбунов показал вечер с сыновьями и без жены
  Каменских рассказала, будет ли принимать участие в "Танцах со звездами"
  Каменских рассказала, будет ли принимать участие в "Танцах со звездами"
"Ну что за богиня", "Какая стильная". В сети обсуждают новый образ Ани Лорак
"Ну что за богиня", "Какая стильная". В сети обсуждают новый образ Ани Лорак
  Осенний пирог из тыквы. Легкий рецепт сочного и ароматного десерта
  Осенний пирог из тыквы. Легкий рецепт сочного и ароматного десерта
"Лучше Ани Лорак и Веры Брежневой". Loboda показала тело в прозрачном платье-сетке
"Лучше Ани Лорак и Веры Брежневой". Loboda показала тело в прозрачном платье-сетке
"Теперь мы еще больше счастливы. Спасибо за девочку". Влад Яма рассказал о пополнении в семье
"Теперь мы еще больше счастливы. Спасибо за девочку". Влад Яма рассказал о пополнении в семье
"Это даже не пародия, а надругательство", "Не успевает уже Настя". Волочкова показала репетицию на пуантах
"Это даже не пародия, а надругательство", "Не успевает уже Настя". Волочкова показала репетицию на пуантах
"У вас элементарного стыда нет". Настя Каменских показала соблазнительное фото в бикини
"У вас элементарного стыда нет". Настя Каменских показала соблазнительное фото в бикини
"Икона украинского шоу-бизнеса", "Богиня". Оля Полякова засветила грудь в платье без бретелек
"Икона украинского шоу-бизнеса", "Богиня". Оля Полякова засветила грудь в платье без бретелек
  Итальянский возлюбленный Харлан назвал дорогу Николаев – Киев американскими горками
  Итальянский возлюбленный Харлан назвал дорогу Николаев – Киев американскими горками
"Вечно молодая и в форме". 67-летняя Вайкуле проехалась на велосипеде
"Вечно молодая и в форме". 67-летняя Вайкуле проехалась на велосипеде
"По-другому пробиться не могут". Проклова ответила Булановой, которая назвала жертв домогательств проститутками
"По-другому пробиться не могут". Проклова ответила Булановой, которая назвала жертв домогательств проститутками
"Не отчаивайся", "Ведь с тобой Алла и дети". Галкин в серой майке призвал поклонников бодриться
"Не отчаивайся", "Ведь с тобой Алла и дети". Галкин в серой майке призвал поклонников бодриться
Джоли пришла на премьеру фильма "Вечные" с двумя сыновьями и тремя дочерьми. Фото
Джоли пришла на премьеру фильма "Вечные" с двумя сыновьями и тремя дочерьми. Фото
  Билык рассказала, как отреагировала на решение старшего сына усыновить ребенка родом из африканской страны
  Билык рассказала, как отреагировала на решение старшего сына усыновить ребенка родом из африканской страны
Новая жена 61-летнего Тигипко опубликовала фото страстного поцелуя с ним
Новая жена 61-летнего Тигипко опубликовала фото страстного поцелуя с ним
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Вот это сисяндры!", "Ого, вот это сракан!" Никитюк показала фигуру в бикини
"Вот это сисяндры!", "Ого, вот это сракан!" Никитюк показала фигуру в бикини
61-летний Тигипко вышел в свет с 37-летней спутницей, матерью троих детей
61-летний Тигипко вышел в свет с 37-летней спутницей, матерью троих детей
  Нардеп Корявченков рассказал, как отреагирует, если ему предложат сложить полномочия и вернуться в "Квартал 95"
Нардеп Корявченков рассказал, как отреагирует, если ему предложат сложить полномочия и вернуться в "Квартал 95"
  "Я был инициатором знакомства". Тигипко впервые рассказал о новой жене и показал свою буйволиную ферму
"Я был инициатором знакомства". Тигипко впервые рассказал о новой жене и показал свою буйволиную ферму
"Королева сосков", "Так жарко". Певица Граймс после расставания с Илоном Маском снялась с голой грудью
"Королева сосков", "Так жарко". Певица Граймс после расставания с Илоном Маском снялась с голой грудью
"Женщина-мечта", "Огонь". Мейхер позировала в прозрачном комбинезоне, расставив ноги перед объективом
"Женщина-мечта", "Огонь". Мейхер позировала в прозрачном комбинезоне, расставив ноги перед объективом
"Она еле стоит". 72-летняя Пугачева станцевала на дне рождения Баскова
"Она еле стоит". 72-летняя Пугачева станцевала на дне рождения Баскова
"Желанная!", "Очень сладкая конфета". Звезда "Великолепного века" Узерли расставила ноги перед объективом
"Желанная!", "Очень сладкая конфета". Звезда "Великолепного века" Узерли расставила ноги перед объективом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS