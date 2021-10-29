"COVID-19 – не оправдание". Евросоюз призвал открыть все КПВВ на Донбассе

"COVID-19 – это не оправдание для их закрытия. Это может быть поводом для ограничения количества тех, кто пересекает КПВВ, но это открытая местность. Поэтому я не воспринимаю такой аргумент", – заявил Гилмор.

Спецпредставитель ЕС считает, что закрытые КПВВ – это наказание для людей по обе стороны линии соприкосновения.

"Лишение их права контактировать со своими семьями и получать услуги, которые им нужны, заниматься бизнесом и так далее. Люди, которые там страдают, особенно жители неподконтрольных территорий, должны иметь доступ к другой части страны. Это должно прекратиться и КПВВ [на Донбассе] должны быть открыты", – добавил он.