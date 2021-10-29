"COVID-19 – не оправдание". Евросоюз призвал открыть все КПВВ на Донбассе

"COVID-19 – это не оправдание для их закрытия. Это может быть поводом для ограничения количества тех, кто пересекает КПВВ, но это открытая местность. Поэтому я не воспринимаю такой аргумент", – заявил Гилмор.
Спецпредставитель ЕС считает, что закрытые КПВВ – это наказание для людей по обе стороны линии соприкосновения.
"Лишение их права контактировать со своими семьями и получать услуги, которые им нужны, заниматься бизнесом и так далее. Люди, которые там страдают, особенно жители неподконтрольных территорий, должны иметь доступ к другой части страны. Это должно прекратиться и КПВВ [на Донбассе] должны быть открыты", – добавил он.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Российские оккупационные войска с апреля 2021 года полностью блокировали дорожные коридоры через КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка". Из семи КПВВ на Донбассе работает только "Станица Луганская".
Главарь группировки "ЛНР" Леонид Пасечник 10 октября подписал указ, ужесточающий правила пересечения КПВВ "Станица Луганская". Граждане, имеющие прописку в ОРЛО, смогут выехать на подконтрольную правительству Украины территорию только по спискам. Въехать в Украину можно будет для лечения, обучения, при необходимости постороннего ухода за близким родственником и в связи с погребением родственника.
Так называемая "министр здравоохранения ЛНР" Наталья Пащенко добавила, что такие ограничения касаются и пенсионеров, которые пересекают КПВВ для получения украинских выплат, писал ЛИЦ.