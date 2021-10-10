Боевики "ЛНР" ужесточили правила пересечения КПВВ "Станица Луганская"

Теперь граждане, имеющие прописку в ОРЛО, смогут выехать на подконтрольную правительству Украины территорию только по спискам, которые сформирует рабочая группа, и на следующих основаниях:

для лечения;

для обучения;

при необходимости постороннего ухода за близким родственником;

в связи с погребением родственника.

Въехать на территорию ОРЛО без прописки там можно будет также на основании списков, которые сформирует рабочая группа, и при наличии оснований из списка выше, а также "с целью получения денежной помощи русскоязычному населению Украины".

В документе говорится, что такие ограничения установлены из-за ситуации с коронавирусом. Новые правила въезда-выезда будут действовать минимум до 10 ноября.

"Министр здравоохранения ЛНР" Наталья Пащенко добавила, что такие ограничения касаются и пенсионеров, которые пересекают КПВВ для получения украинских выплат, пишет ЛИЦ.