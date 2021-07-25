Поток людей через КПВВ "Станица Луганская" увеличился на 35% – пограничники

Контрольные пункты работают ежедневно с 8.00 до 16.00. Движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано боевиками.

По данным Госпогранслужбы, поток людей через "Станицу Луганскую" по сравнению с прошлой неделей увеличился на 35%.

"За неделю через КПВВ на временно оккупированную территорию прошел 9991 человек, а на контролируемую территорию – 10 019 человек. Во время мероприятий контроля пограничники обнаружили трех граждан, которые направлялись на контролируемую территорию по частично поддельным документам", – отметили в релизе.

Через КПВВ "Новотроицкое" проехало четыре грузовых автомобиля с гуманитарным грузом. Международный комитет Красного Креста доставил на оккупированную территорию продуктовые наборы и строительные материалы. Общий вес помощи составил около 75,6 тонны.

"В КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разблокируют движение только для отдельных граждан, дважды в неделю – в понедельник и пятницу. В эти дни линию разграничения пересекли 588 человек и 81 транспортное средство на временно оккупированную часть Донбасса. 559 человек и 93 транспортных средства проехали на подконтрольную территорию", – отметили правоохранители.