"Метинвест" каждый день поставляет в больницы Украины 80 тонн кислорода

"Мы не можем стоять в стороне от общей ситуации, которая сейчас сложилась в стране, поэтому сразу же и Фонд Рината Ахметова, и предприятия группы "Метинвест", в которую входит комбинат "Запорожсталь", откликнулись на зов о помощи медиков и начали передавать кислород. На данный момент мы суммарно ежесуточно отгружаем до 80 тонн кислорода, и этот темп планируем выдерживать столько, сколько потребуется для полного обеспечения больниц", – сказал он.

Мироненко добавил, что чистота кислорода производства "Запорожстали" составляет 99,7%, это позволяет использовать его в качестве медицинского лекарственного средства. Качество подтверждает свидетельство Минздрава на производство жидкого кислорода для использования его в качестве медицинского лекарственного средства. Такой документ комбинат получил в апреле 2021 года.

"Медицинский кислород высокого качества металлурги "Метинвеста" бесплатно отправляют в больницы Запорожской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Донецкой, Житомирской, Хмельницкой областей. Все больницы, которые обращаются с просьбой о кислороде, получают его в полной мере, для нас это крайне важно", – подчеркнул руководитель.

Группа "Метинвест" совместно с Министерством здравоохранения разрабатывают планы поставок кислорода на ближайшие два месяца, отметил он.