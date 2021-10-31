Мобильный госпиталь в Херсонской области начал принимать пациентов с COVID-19

Мобильный госпиталь может принять 120 пациентов с COVID-19 Фото: ks.dsns.gov.ua

Госпиталь установили в Каховке на территории Центральной городской больницы имени семьи Панкеевых. Всего развернули 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии.

"Автономный госпиталь позволит усилить мощности больницы на 120 койко-мест для больных COVID-19", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Херсонской облгосадминистрации 30 октября сообщили, что госпиталь начал принимать пациентов.

"В настоящее время госпитализированы 33 человека средней степени тяжести. Госпиталь обеспечен достаточным количеством медицинского кислорода и имеет четыре аппарата искусственной вентиляции легких", – говорится в сообщении.