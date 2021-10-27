В Херсонской области разворачивают мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19. Видео

Госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии Фото: dsns.gov.ua

"Для устойчивого функционирования многоцелевого передвижного стационара были предварительно обеспечены все необходимые меры", – отметили в релизе.

Мобильный госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, 24 из них – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Госпиталь снабжен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения. Его развертывание позволит усилить мощности больницы на 120 койкомест для больных с COVID-19.

25 октября колонна техники ГСЧС доставила госпиталь на специально подготовленную площадку в Каховке.

С начала эпидемии коронавируса в Херсонской области, по данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, выявлено 61,1 тыс. случаев COVID-19, за последние сутки – 1120, умерло 1772 человека.