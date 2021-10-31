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В Украине "желтому" уровню эпидемической опасности соответствуют только две области, 15 регионов – "красные"

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Большинство областей в Украине соответствуют "красному" уровню эпидемической опасности
Большинство областей в Украине соответствуют "красному" уровню эпидемической опасности
Фото: EPA

В Украине 15 областей соответствуют "красному" уровню эпидемической опасности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины 31 октября.

Речь идет о Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областях. 

Закарпатская и Кировоградская области соответствуют "желтому" уровню, а Киев, Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая области – "оранжевому".

Инфографика: moz.gov.ua
Инфографика: moz.gov.ua

По всей Украине два дня подряд превышен коэффициент выявления случаев инфицирования (20,3% и 20,2%), три дня превышен уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 на 100 тыс. населения (91,6; 91,5 и 90,8) и загруженности койко-мест с кислородом в больницах (68,5%; 68% и 67%).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине c начала эпидемии подтвердили 2,9 млн случаев COVID-19, умерло 67,7 тыс. человек.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в "красную" зону карантина перешли восемь областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября). Еще семь – Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская – стали "красными" с 30 октября. С 1 ноября в "красную" зону переходит Киев.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, карантин, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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