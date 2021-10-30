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"Желтой" зоне эпидопасности соответствуют две области Украины, 15 регионов – в "красной" – Минздрав

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Показателям "оранжевой" зоны соответствуют Киев и семь областей
Показателям "оранжевой" зоны соответствуют Киев и семь областей
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

По состоянию на утро 30 октября только две области – Закарпатская и Кировоградская – по индикаторным показателям Минздрава соответствуют "желтой" зоне эпидемической опасности.

Об этом свидетельствуют данные, которые опубликованы на сайте министерства.

Киев и семь областей (Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая) соответствуют показателям, характерным для "оранжевой" зоны, еще 15 регионов – "красной".

Днем ранее в "красной" зоне было восемь областей.

Скриншот: moz.gov.ua
Скриншот: moz.gov.ua

Контекст:

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в "красную" зону карантина перешли восемь областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября). Еще семь – Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская – стали "красными" с 30 октября.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. За время эпидемии в Украине подтвердили почти 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончалось около 67,4 тыс. пациентов с COVID-19.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан были не привиты.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября глава Минздрава.

Украину ожидают две недели очень сложной ситуации, связанной с COVID-19, страна только входит в пик третьей волны эпидемии, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 25 октября. По его словам, в Украине подтверждены случаи заражения новой мутацией штамма коронавируса "Дельта", которая считается еще более заразной, чем сама "Дельта".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: эпидемия, карантин, ограничения, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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