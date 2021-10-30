Новый рекорд. В Украине за сутки сделали более 300 тыс. прививок от коронавируса

Хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили уже более 10 млн украинцев Фото: Covid-19 vaccination / Flickr

Первую дозу получили 232 698 человек, вторую (прошли полный курс вакцинации) – 84 511. Этот показатель – рекордный, уточнила пресс-служба Минздрава в Facebook.

"С начала вакцинальной кампании привито 10 022 978 человек, из них получили одну дозу 10 022 976 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 377 032 (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 17 400 008 прививок", – говорится в сообщении.

Прививки украинцам вчера делали 1087 мобильных бригад, а также в 3220 прививочных пунктах и 415 центрах массовой вакцинации.

Прививали 29 октября тремя препаратами: Comirnaty (140 125 доз), CoronaVac (119 071 доза) и AstraZeneca (58 013 доз).