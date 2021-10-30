Основной страной назначения для трудовой миграции украинцев является Польша – агентство ООН

Трудовое участие украинцев в экономике Польши обеспечило в последние годы 13% ее роста, говорится в публикации Фото: depositphotos.com

В частности, в 2020 году было зарегистрировано 1,329 млн заявлений польских работодателей о намерении трудоустроить гражданина Украины.

По оценкам экономистов, трудовое участие украинцев в экономике Польши обеспечило в последние годы 13% ее роста.

"Заметно увеличилось количество заявлений украинцев о приобретении длительного или постоянного разрешения на пребывание за границей, в частности в Польше. Пандемия, которая ограничила возможность для циркулярной миграции, то есть периодических выездов за границу, привела к усилению тенденции превращения части временной трудовой миграции на постоянную или на длительную миграцию", – рассказала во время презентации публикации в Киеве эксперт по вопросам миграции Елена Малиновская.

Мероприятие транслировал Украинский кризисный медиацентр в YouTube.

Отмечается, что кроме Польши, в украинских работниках также заинтересованы Германия и Чехия.

Согласно данным публикации, в Украине в 2020 году проживало 4,997 млн человек иммигрантов (в 1990 году – 6,893 млн). В то же время, за границей проживало 6,139 млн человек эмигрантов из Украины (в 1990 году – 5,546 млн).