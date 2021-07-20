Дещица рассказал, сколько украинцев работает в Польше

"Мы имеем рост количества трудовых мигрантов. Если говорить в сравнении с 2014 годом, то это приблизительно в два-три раза. Сейчас речь идет приблизительно о 1,5 млн украинцев, которые работают в Польше", – сказал Дещица.

По его словам, около 600 тыс. украинцев официально платят налоги в Фонд социального страхования, остальные – работают на трудовых договорах и налоги не платят.

Дещица отметил, что в 2014 году в Польше было 680 фирм, где собственниками были украинцы, в 2021 году украинцы являются собственниками или совладельцами уже 16 тыс. предприятий.

В то же время, по данным дипломата, в Польше в высших учебных заведениях обучается около 50 тыс. украинских студентов.