Трудовая миграция профессионалов технических специальностей ставит под угрозу существование крупнейших украинских предприятий – СМИ

В Польше, Германии, Словакии, Венгрии и Румынии наблюдается высокий спрос на водителей, инженеров, людей с высоким уровнем умения обработки металла Фото: depositphotos.com

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии агентству сообщил, что эта проблема усугубляется массовой трудовой миграцией.

"Согласно опросам, которые были проведены среди молодых людей до 25 лет, 55% молодежи связывают свое будущее с миграцией. На сегодня человек, который имеет достаточно высокий уровень профессионализма в любом техническом деле, очень легко находит работу и в Польше, и в Германии, и где угодно. Более того, поляки и немцы максимально упростили порядок получения трудовых виз для украинских трудовых мигрантов", – отметил Пендзин.

Он добавил, что сейчас в Польше, Германии, Словакии, Венгрии и Румынии наблюдается высокий спрос на водителей, инженеров, людей с высоким уровнем умения обработки металла.

"Трудовая миграция профессионалов технических специальностей ставит под угрозу существование крупнейших украинских предприятий, и так испытывающих кадровый голод из-за все меньшего количества выпускников и абитуриентов необходимой специализации, – пишет УНИАН. – Как отмечают эксперты в сфере образования и участники рынка, это грозит невозможностью работы крупнейших промышленных предприятий в недалеком будущем, поэтому Украине необходимы стратегические программы поддержки базовых отраслей промышленного сегмента, в том числе стратегии развития профессионально-технического образования и его популяризации".