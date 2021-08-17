Эксперт: Другие страны заинтересованы максимально забрать наши технические кадры, потому что это высокое качество и низкая цена

"Не только Польша, это же делает Белорусь, где полмиллиона наших мигрантов, Россия, Китай забирают наши технические кадры, другие страны Азии. Они все заинтересованы максимально забрать наши технические кадры, потому что прежде всего это высокое качество и низкая цена, – отметил он. – Есть разные ситуации. Есть ситуации, когда их обманывают, "кидают". Их используют в качестве рабского труда. Но мы понимаем, почему люди едут – за более высоким доходом, за будущим для своей семьи".

Контекст:

В Министерстве социальной политики Украины сообщали в 2019 году, что за рубежом на постоянной основе работает более 3,2 млн человек. Часть украинских "заробитчан" потеряли работу из-за пандемии коронавируса и прекращения с Украиной авиасообщения.

Только в Польше сегодня работает около 1,5 млн украинцев, их количество за последние семь лет выросло в два-три раза, рассказал 20 июля посол Украины в Польше Андрей Дещица. Около 600 тыс. украинцев официально платят налоги в Фонд социального страхования, остальные работают по трудовым договорам и налоги не платят.

По данным Евростата, минимальная зарплата в Польше в феврале составляла €614 (около 19,7 тыс. грн по курсу Нацбанка).

Президент Владимир Зеленский сказал в феврале прошлого года, что если украинцы будут иметь 70% от польской заработной платы, то они вернутся домой в Украину. "Я очень хочу, чтобы у нас заработная плата была как в Польше. Я хочу верить, что мы за эти четыре года с хвостиком можем осуществить эту мечту", – отметил глава государства.